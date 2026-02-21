Η πρώτη ανάρτηση του Νίκου Μουτσινά μετά την ανακοίνωση για την επιστροφή του στην τηλεόραση
Η πρώτη ανάρτηση του Νίκου Μουτσινά μετά την ανακοίνωση για την επιστροφή του στην τηλεόραση
Ο παρουσιαστής θα παρουσιάζει το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR
Την πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για την τηλεοπτική του επιστροφή έκανε ο Νίκος Μουτσινάς.
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής επιστρέφει στην τηλεόραση με ένα νέο πρότζεκτ στο STAR. Πρόκειται για το τηλεπαιχνίδι «Lingo», για το οποίο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα ώρες και ημέρες προβολής. Ο Νίκος Μουτσινάς, λοιπόν, έδειξε τον ενθουσιασμό του για το νέο του βήμα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την ίδια ημέρα.
Ο παρουσιαστής ανέβασε το τρέιλερ για το τηλεπαιχνίδι σε story στο προφίλ του και έγραψε: «Σας περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω».
Δείτε την ανάρτηση
Ο σταθμός έκανε επίσης ανάρτηση για τον παρουσιαστή, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Το Star καλωσορίζει με μεγάλη χαρά τον Νίκο Μουτσινά, που αναλαμβάνει την παρουσίαση του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου LINGO. Το πιο γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων έρχεται για να αλλάξει τον ρυθμό της ψυχαγωγίας, με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του Νίκου. Το παιχνίδι-μανία που κατέκτησε 18 χώρες έρχεται τώρα και στην Ελλάδα… και το παιχνίδι μόλις ξεκινά».
Η τελευταία εκπομπή του Νίκου Μουτσινά ήταν το βραδινό σόου «ΝΜ Βραδιάτικα», το οποίο κόπηκε μετά από μερικές ημέρες προβολής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
