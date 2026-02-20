Το «αντίο» της Αλίσα Μιλάνο στον Έρικ Ντέιν: Όταν μιλούσε για τις κόρες και την πρώην σύζυγό του, όλα μέσα του μαλάκωναν
Το «αντίο» της Αλίσα Μιλάνο στον Έρικ Ντέιν: Όταν μιλούσε για τις κόρες και την πρώην σύζυγό του, όλα μέσα του μαλάκωναν
Η καρδιά μου είναι με τους ανθρώπους που είχαν την τύχη να είναι το «σπίτι» του, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Δημόσια αποχαιρέτισε τον Έρικ Ντέιν η Αλίσα Μιλάνο, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του στη σειρά «Charmed», κάνοντας μία συγκινητική αναφορά στην οικογένειά του. Η ηθοποιός ανέφερε πως πάντοτε όταν εκείνος αναφερόταν στις κόρες και στην πρώην σύζυγό του όλα μέσα του μαλάκωναν και τόνισε πως η σκέψη της είναι μαζί τους σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.
Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από μία σκληρή μάχη που έδινε με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) τους τελευταίους δέκα μήνες. Η Αλίσα Μιλάνο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκεύη 20 Φεβρουαρίου μία φωτογραφία του ίδιου με την οικογένειά του και τη συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο κατά το οποίο μιλούσε και για τον χαρακτήρα του ηθοποιού, το χιούμορ και τη σπίθα στα μάτια του.
Η Αλίσα Μιλάνο έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω αυτή τη σπίθα στο μάτι του Έρικ λίγο πριν πει κάτι που είτε θα σε έκανε να φτύσεις το ποτό σου ή να ξανασκεφτείς όλη σου την οπτική. Είχε μια κοφτερή αίσθηση του χιούμορ. Λάτρευε τον παραλογισμό των πραγμάτων. Του άρεσε να πιάνει ανθρώπους απροετοίμαστους. Και όταν αφορούσε στις κόρες του και τη Ρεμπέκα, όλα μέσα του μαλάκωναν. Τις κουβαλούσε μαζί του ακόμα και σε δωμάτια όπου δεν ήταν παρούσες. Φαινόταν στον τρόπο που άλλαζε η φωνή του όταν έλεγε τα ονόματά τους. Μια εκπληκτικά όμορφη οικογένεια. Η σπίθα. Η σκανταλιά. Η τρυφερότητα που κρατούσε φρουρούμενη αλλά ποτέ εντελώς κρυμμένη. Με έπεισε να κάνω το pixie κούρεμά μου και το σκουλαρίκι στη μύτη μου. Ήταν επίσης μαζί μου στον περίπατο όταν βρήκαμε τη Λούσι, το αγαπημένο μου υιοθετημένο τσιουάουα. Με αποκαλούσε "Μιλάνο", σαν να ήταν το μόνο κομμάτι του ονόματός μου που είχε σημασία. Η καρδιά μου είναι με τους ανθρώπους που είχαν την τύχη να είναι "το σπίτι του"».
Δείτε την ανάρτηση
Η οικογένεια του Έρικ Ντέιν ανακοίνωσε τον θάνατό του στο περιοδικό People, με την εξής δήλωση: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε», με τα οικεία του πρόσωπα να ζητούν παράλληλα ιδιωτικότητα «σε αυτή τη δύσκολη και αδιανόητη στιγμή».
Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από μία σκληρή μάχη που έδινε με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) τους τελευταίους δέκα μήνες. Η Αλίσα Μιλάνο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκεύη 20 Φεβρουαρίου μία φωτογραφία του ίδιου με την οικογένειά του και τη συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο κατά το οποίο μιλούσε και για τον χαρακτήρα του ηθοποιού, το χιούμορ και τη σπίθα στα μάτια του.
Η Αλίσα Μιλάνο έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω αυτή τη σπίθα στο μάτι του Έρικ λίγο πριν πει κάτι που είτε θα σε έκανε να φτύσεις το ποτό σου ή να ξανασκεφτείς όλη σου την οπτική. Είχε μια κοφτερή αίσθηση του χιούμορ. Λάτρευε τον παραλογισμό των πραγμάτων. Του άρεσε να πιάνει ανθρώπους απροετοίμαστους. Και όταν αφορούσε στις κόρες του και τη Ρεμπέκα, όλα μέσα του μαλάκωναν. Τις κουβαλούσε μαζί του ακόμα και σε δωμάτια όπου δεν ήταν παρούσες. Φαινόταν στον τρόπο που άλλαζε η φωνή του όταν έλεγε τα ονόματά τους. Μια εκπληκτικά όμορφη οικογένεια. Η σπίθα. Η σκανταλιά. Η τρυφερότητα που κρατούσε φρουρούμενη αλλά ποτέ εντελώς κρυμμένη. Με έπεισε να κάνω το pixie κούρεμά μου και το σκουλαρίκι στη μύτη μου. Ήταν επίσης μαζί μου στον περίπατο όταν βρήκαμε τη Λούσι, το αγαπημένο μου υιοθετημένο τσιουάουα. Με αποκαλούσε "Μιλάνο", σαν να ήταν το μόνο κομμάτι του ονόματός μου που είχε σημασία. Η καρδιά μου είναι με τους ανθρώπους που είχαν την τύχη να είναι "το σπίτι του"».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η οικογένεια του Έρικ Ντέιν ανακοίνωσε τον θάνατό του στο περιοδικό People, με την εξής δήλωση: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε», με τα οικεία του πρόσωπα να ζητούν παράλληλα ιδιωτικότητα «σε αυτή τη δύσκολη και αδιανόητη στιγμή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα