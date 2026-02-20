Μιμή Ντενίση για την αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως: Κινδύνεψα, είχαμε με την κόρη μου αστυνομικούς για πολύ καιρό
GALA
Μιμή Ντενίση Πεδίον του Άρεως Αστυνομία Κόρη

Μιμή Ντενίση για την αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως: Κινδύνεψα, είχαμε με την κόρη μου αστυνομικούς για πολύ καιρό

Μία ομάδα αναρχικών είχε κάνει αφίσα με εμένα, που έβαφα το green park και την είχαν κολλήσει παντού στην Αθήνα, είπε η ηθοποιός

Μιμή Ντενίση για την αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως: Κινδύνεψα, είχαμε με την κόρη μου αστυνομικούς για πολύ καιρό
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Η εμπλοκή της Μιμής Ντενίση στην αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως συνοδεύτηκε από προσωπικό κίνδυνο, όπως ανέφερε η ίδια, καθώς η στοχοποίηση που δέχτηκε, την ανάγκασαν μαζί με την κόρη της να έχουν αστυνομική προστασία για μεγάλο διάστημα.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο «Happy Day», και μεταξύ άλλων θεμάτων, η αναβάθμιση και η ασφάλεια του Πεδίου του Άρεως βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεών της, περιγράφοντας τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να συμβάλει στην ανάπλαση του πάρκου.

Η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στη στοχοποίηση που δέχτηκε μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών της από ομάδα αναρχικών, αλλά και στην  παρέμβαση εισαγγελέα. Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για την πορεία της αποκατάστασης του πάρκου και την προσωπική της εμπλοκή, καθώς και για την προστασία που απαιτήθηκε για την ίδια και την κόρη της.

Όπως είπε: «Έχει γίνει καταπληκτικό. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν έβαλα λιθαράκι, έβαλα πέτρα μεγάλη. Πέρασα κίνδυνο. Είχαν κάνει αφίσα με εμένα, που έβαφα το green park, μια ομάδα αναρχικών, την οποία είχαν κολλήσει παντού στην Αθήνα και έλεγαν ότι θέλω το πάρκο για τις κυρίες με τα καροτσάκια και τα ζευγαράκια, ενώ είναι για τις μειονότητες και έτσι μπήκε εισαγγελέας. Ήμασταν με αστυνομικούς με την Μαριτίνα για πολύ καιρό. Δεν το μετανιώνω καθόλου, έφτιαξε όλη η περιοχή. Αυτή τη στιγμή το πάρκο είναι αριστούργημα, έχει κάνει και πάρα πολλή δουλειά ο περιφερειάρχης. Έχει φρούρηση, ωραία λουλούδια, είναι μία μαγεία».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgjm0plf0vwh)
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης