Μιμή Ντενίση για την αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως: Κινδύνεψα, είχαμε με την κόρη μου αστυνομικούς για πολύ καιρό
Μία ομάδα αναρχικών είχε κάνει αφίσα με εμένα, που έβαφα το green park και την είχαν κολλήσει παντού στην Αθήνα, είπε η ηθοποιός
Η εμπλοκή της Μιμής Ντενίση στην αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως συνοδεύτηκε από προσωπικό κίνδυνο, όπως ανέφερε η ίδια, καθώς η στοχοποίηση που δέχτηκε, την ανάγκασαν μαζί με την κόρη της να έχουν αστυνομική προστασία για μεγάλο διάστημα.
Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο «Happy Day», και μεταξύ άλλων θεμάτων, η αναβάθμιση και η ασφάλεια του Πεδίου του Άρεως βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεών της, περιγράφοντας τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να συμβάλει στην ανάπλαση του πάρκου.
Η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στη στοχοποίηση που δέχτηκε μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών της από ομάδα αναρχικών, αλλά και στην παρέμβαση εισαγγελέα. Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για την πορεία της αποκατάστασης του πάρκου και την προσωπική της εμπλοκή, καθώς και για την προστασία που απαιτήθηκε για την ίδια και την κόρη της.
Όπως είπε: «Έχει γίνει καταπληκτικό. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν έβαλα λιθαράκι, έβαλα πέτρα μεγάλη. Πέρασα κίνδυνο. Είχαν κάνει αφίσα με εμένα, που έβαφα το green park, μια ομάδα αναρχικών, την οποία είχαν κολλήσει παντού στην Αθήνα και έλεγαν ότι θέλω το πάρκο για τις κυρίες με τα καροτσάκια και τα ζευγαράκια, ενώ είναι για τις μειονότητες και έτσι μπήκε εισαγγελέας. Ήμασταν με αστυνομικούς με την Μαριτίνα για πολύ καιρό. Δεν το μετανιώνω καθόλου, έφτιαξε όλη η περιοχή. Αυτή τη στιγμή το πάρκο είναι αριστούργημα, έχει κάνει και πάρα πολλή δουλειά ο περιφερειάρχης. Έχει φρούρηση, ωραία λουλούδια, είναι μία μαγεία».
