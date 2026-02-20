Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκλεισε τα 22 και δηλώνει ευγνώμων για τον σύζυγο και την κόρη τους
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκλεισε τα 22 και δηλώνει ευγνώμων για τον σύζυγο και την κόρη τους
Η ηθοποιός και ο Τζέικ Μπον Τζόβι υιοθέτησαν την κόρη τους τον περασμένο Αύγουστο
Την ευγνωμοσύνη της για την οικογένεια και τον κύκλο που έχει δημιουργήσει εξέφρασε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με αφορμή τα γενέθλιά της.
Η ηθοποιός έκλεισε τα 22 και αποφάσισε να μεταφέρει ένα μήνυμα, ευχαριστώντας παράλληλα για τις ευχές που έλαβε, μέσω μίας ανάρτησης που έκανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή φωτογραφία με την κόρη της από τη θάλασσα, σημειώνοντας: «22. Ευγνώμων για τον σύζυγό μου και την κόρη μου, για την οικογένεια και τους φίλους μου, για όλα μου τα ζώα. Είμαι πολύ ευλογημένη. Ευχαριστώ για τις ευχές γενεθλίων».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός και ο Τζέικ Μπον Τζόβι παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 και αντάλλαξαν ξανά όρκους αγάπης πέντε μήνες αργότερα σε τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Η Μπράουν και ο γιος του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην υιοθεσία της κόρης τους, το καλοκαίρι του 2025.
Το ζευγάρι έχει αναφέρει ότι σκοπεύει να μεγαλώσει την κόρη του στη φάρμα τους στην Τζόρτζια, όπου ζουν. Όπως είχε δηλώσει πηγή στο People, μετά την ανακοίνωση της υιοθεσίας: «Έχουν πραγματικά δουλέψει για να δημιουργήσουν αυτήν τη μοναδική οικογενειακή ζωή στην Τζόρτζια. Η Μίλι αγαπάει τη φάρμα της, θα είναι ένας ιδιαίτερος τόπος για να μεγαλώσει το μωρό».
Φωτογραφία άρθρου: EPA
Η ηθοποιός έκλεισε τα 22 και αποφάσισε να μεταφέρει ένα μήνυμα, ευχαριστώντας παράλληλα για τις ευχές που έλαβε, μέσω μίας ανάρτησης που έκανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή φωτογραφία με την κόρη της από τη θάλασσα, σημειώνοντας: «22. Ευγνώμων για τον σύζυγό μου και την κόρη μου, για την οικογένεια και τους φίλους μου, για όλα μου τα ζώα. Είμαι πολύ ευλογημένη. Ευχαριστώ για τις ευχές γενεθλίων».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός και ο Τζέικ Μπον Τζόβι παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 και αντάλλαξαν ξανά όρκους αγάπης πέντε μήνες αργότερα σε τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Η Μπράουν και ο γιος του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην υιοθεσία της κόρης τους, το καλοκαίρι του 2025.
Το ζευγάρι έχει αναφέρει ότι σκοπεύει να μεγαλώσει την κόρη του στη φάρμα τους στην Τζόρτζια, όπου ζουν. Όπως είχε δηλώσει πηγή στο People, μετά την ανακοίνωση της υιοθεσίας: «Έχουν πραγματικά δουλέψει για να δημιουργήσουν αυτήν τη μοναδική οικογενειακή ζωή στην Τζόρτζια. Η Μίλι αγαπάει τη φάρμα της, θα είναι ένας ιδιαίτερος τόπος για να μεγαλώσει το μωρό».
Φωτογραφία άρθρου: EPA
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα