Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκλεισε τα 22 και δηλώνει ευγνώμων για τον σύζυγο και την κόρη τους

Μίλι Μπόμπι Μπράουν επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή φωτογραφία με την κόρη της από τη θάλασσα, σημειώνοντας

Η ηθοποιός και ο Τζέικ Μπον Τζόβι παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 και αντάλλαξαν ξανά όρκους αγάπης πέντε μήνες αργότερα σε τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Η Μπράουν και ο γιος του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην υιοθεσία της κόρης τους , το καλοκαίρι του 2025.

Το ζευγάρι έχει αναφέρει ότι σκοπεύει να μεγαλώσει την κόρη του στη φάρμα τους στην Τζόρτζια, όπου ζουν. Όπως είχε δηλώσει πηγή στο People, μετά την ανακοίνωση της υιοθεσίας: «Έχουν πραγματικά δουλέψει για να δημιουργήσουν αυτήν τη μοναδική οικογενειακή ζωή στην Τζόρτζια. Η Μίλι αγαπάει τη φάρμα της, θα είναι ένας ιδιαίτερος τόπος για να μεγαλώσει το μωρό».



Φωτογραφία άρθρου: EPA



Την ευγνωμοσύνη της για την οικογένεια και τον κύκλο που έχει δημιουργήσει εξέφρασε ηΗ ηθοποιός έκλεισε τα 22 και αποφάσισε να μεταφέρει ένα μήνυμα, ευχαριστώντας παράλληλα για τις ευχές που έλαβε, μέσω μίας ανάρτησης που έκανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η: «22. Ευγνώμων για τον σύζυγό μου και την κόρη μου, για την οικογένεια και τους φίλους μου, για όλα μου τα ζώα. Είμαι πολύ ευλογημένη. Ευχαριστώ για τις ευχές γενεθλίων».