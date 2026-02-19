Διονυσία Γεωργιάδου για Πάνο Νάτση: Όταν υπήρχαν φάσεις που χωρίζαμε του έγραφα γράμματα, είχε και πάνω του ένα από αυτά





Η Διονυσία Γεωργιάδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και εξήγησε επίσης πως στην προσωπική της ζωή αυτό το διάστημα υπάρχει το απόλυτο κενό. Ακόμη, αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις και τις απώλειες, ενώ μίλησε και για την υιοθεσία που είναι ένα μεγάλο της όνειρο.



Για τα γράμματα που έγραφε στον Πάνο Νάτση, είπε αρχικά: «Γράφω ποιήματα ολόκληρα, βιβλία ολόκληρα για εκείνον. Του έγραφα γράμματα. Και παλαιότερα, όταν υπήρχαν φάσεις που χωρίζαμε, του έγραφα γράμματα. Είχε και πάνω του ένα γράμμα, του άρεσαν πολύ τα γράμματα». Για τον Πάνο Νάτση μίλησε η Διονυσία Γεωργιάδου , τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του σε τροχαίο, αποκαλύπτοντας πως κάθε φορά που περνούσαν φάσεις χωρισμού, εκείνη του έγραφε γράμματα, καθώς του άρεσαν πολύ, και ο ηθοποιός κρατούσε πάνω ένα από αυτά.

Για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Σέρρες», μετά την αντικατάσταση του Πάνου Νάτση, ανέφερε σε άλλο σημείο: «Δεν έχω δει τον δεύτερο κύκλο ακόμα. Απλά δεν έτυχε, γιατί γενικότερα δεν παρακολουθώ πάρα πολύ τηλεόραση».