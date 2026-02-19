Διονυσία Γεωργιάδου για Πάνο Νάτση: Όταν υπήρχαν φάσεις που χωρίζαμε του έγραφα γράμματα, είχε και πάνω του ένα από αυτά
Η τελευταία σύντροφος του ηθοποιού μίλησε για τη σχέση τους 4 χρόνια μετά τον θάνατό του
Για τον Πάνο Νάτση μίλησε η Διονυσία Γεωργιάδου, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του σε τροχαίο, αποκαλύπτοντας πως κάθε φορά που περνούσαν φάσεις χωρισμού, εκείνη του έγραφε γράμματα, καθώς του άρεσαν πολύ, και ο ηθοποιός κρατούσε πάνω ένα από αυτά.
Η Διονυσία Γεωργιάδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και εξήγησε επίσης πως στην προσωπική της ζωή αυτό το διάστημα υπάρχει το απόλυτο κενό. Ακόμη, αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις και τις απώλειες, ενώ μίλησε και για την υιοθεσία που είναι ένα μεγάλο της όνειρο.
Για τα γράμματα που έγραφε στον Πάνο Νάτση, είπε αρχικά: «Γράφω ποιήματα ολόκληρα, βιβλία ολόκληρα για εκείνον. Του έγραφα γράμματα. Και παλαιότερα, όταν υπήρχαν φάσεις που χωρίζαμε, του έγραφα γράμματα. Είχε και πάνω του ένα γράμμα, του άρεσαν πολύ τα γράμματα».
Έπειτα, όταν ρωτήθηκε πώς είναι επαγγελματικά και προσωπικά, δήλωσε πως επαγγελματικά ετοιμάζει πράγματα, ωστόσο: «Προσωπικά βρίσκομαι στο απόλυτο κενό».
Στην ερώτηση αν ο χρόνος είναι γιατρός, απάντησε: «Δεν έχω κάποια απάντηση σ’ αυτό. Μπορεί να είναι ένας λόγος που στα προσωπικά είναι μία ουδέτερη κατάσταση, μπορεί να είναι γενικότερα ότι οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι και στα καλύτερά τους. Υπάρχει ένα γενικό κλίμα λάθος προσωπικών σχέσεων».
Σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις δυσκολίες στη ζωή της, η Διονυσία Γεωργιάδου είπε: «Εγώ τα έχω δοκιμάσει όλα. Έχω πάει σε ειδικό, έχω κάτσει με τον εαυτό μου, έχω κοινωνικοποιηθεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία συνταγή. Όποιος δίνει συμβουλή σ’ αυτό είναι κουτός, γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιδρά όπως νιώθει. Ο άνθρωπος είναι δυνατότερος απ’ ό,τι πιστεύει. Κάθε φορά που έχουμε ένα τραύμα, είναι δώρο, γιατί το κουβαλάμε και μπορούμε να το γεμίσουμε και να το κάνουμε κάτι δημιουργικό», ενώ για τους ανθρώπους που «φεύγουν», επισήμανε: «Όλους τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους κουβαλάμε μέσα μας. Τους νιώθω όχι όμως με την έννοια του φαντάσματος, με την έννοια της αγάπης μου προς αυτές τις προσωπικότητες».
Για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Σέρρες», μετά την αντικατάσταση του Πάνου Νάτση, ανέφερε σε άλλο σημείο: «Δεν έχω δει τον δεύτερο κύκλο ακόμα. Απλά δεν έτυχε, γιατί γενικότερα δεν παρακολουθώ πάρα πολύ τηλεόραση».
Τέλος, η Διονυσία Γεωργιάδου αναφέρθηκε στην υιοθεσία ενός παιδιού που έχει δηλώσει και στον παρελθόν πως θα ήθελε πολύ να συμβεί: «Θέλω πάρα πολύ, είναι απ’ τα όνειρά μου αυτό. Αν σκεφτώ αν θέλω να κάνω παιδί ή να υιοθετήσω, θέλω να υιοθετήσω. Και τότε υπήρχε συζήτηση, αλλά και τώρα έχω μεγάλη ανάγκη να το κάνω και κάποια στιγμή θα το κάνω», τόνισε.
