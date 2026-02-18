Έλενα Χαραλαμπούδη: Ήμουν ολόγυμνη στη σκηνή και ήταν η μαμά μου με τον μπαμπά μου στην πρώτη θέση
Για τους γονείς της μίλησε η Έλενα Χαραλαμπούδη, εξηγώντας πως ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί μαζί της. Όπως ανέφερε, ήταν πάντα στην πρώτη σειρά σε κάθε της παράσταση, ακόμα κι όταν ανέβηκε ολόγυμνη στη σκηνή.
Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Rainbow Mermaids» αναφέρθηκε και στη σχέση της μητέρας της με τον σύζυγό της, επισημαίνοντας πως παρόλο που στην αρχή αμφέβαλλε για εκείνον, σε περίπτωση διαζυγίου, θεωρεί πως θα πάρει το μέρος του.
Η Έλενα Χαραλαμπούδη είπε για να δείξει πόσο τη στήριζαν οι γονείς της: «Η μαμά μου πάει και ξηλώνει όλες τις αφίσες από όποια παράσταση παίζω. Είχα παίξει κάποια στιγμή σε μία απαράδεκτη παιδική παράσταση και η μαμά μου πήγαινε και έκλεβε τις αφίσες. Τις φυλάει αρχείο. Περήφανη. Είναι πάρα πολύ περήφανη. Με στηρίζει από πάντα γι' αυτό που κάνω. Και ο μπαμπάς μου, όταν ζούσε... Ήταν πάρα πολύ περήφανοι. Ήταν πάντα στην πρώτη θέση. Μάλιστα, από τις πρώτες μου παραστάσεις ήταν στο Φεστιβάλ Αθηνών που ήμουν ολόγυμνη και ήταν η μαμά μου και ο μπαμπάς μου πρώτη θέση. Τους είχα προετοιμάσει και τους είπα να μην πάνε στην πρώτη σειρά και να καθίσουν πιο πίσω, αλλά όχι, εκεί».
Στη συνέχεια, δήλωσε για τη μητέρα και τον σύζυγό της: «Η μαμά μου, όταν αποφάσισα να είμαι με τον Λάζαρο και έμεινα έγκυος, μου είπε "είσαι σίγουρη;". Αλλά τώρα είναι οι καλύτεροι φίλοι. Δηλαδή, πιο πολύ μιλάει η μαμά μου με τον Λάζαρο, παρά με εμένα. Αν χωρίσουμε, στο δικαστήριο θα πάει υπέρ του. Όλοι οι φίλοι και συγγενείς μου θα είναι με τη μεριά του Λάζαρου, αυτό είναι σίγουρο».
