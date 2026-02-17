Σωτήρης Τζεβελέκος: Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής, πάντα είχα πρώτη την οικογένεια και μετά τη δουλειά
Δεν ένιωσα ποτέ ζήλια για συναδέλφους μου που “έσκιζαν”, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την οικογένειά του μίλησε ο Σωτήρης Τζεβελέκος, επισημαίνοντας πως ήταν η πρώτη του προτεραιότητα και η δουλειά του έμπαινε σε δεύτερη μοίρα.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «The 2night Show» εξήγησε πως ποτέ δεν ζήλευε όσους «έσκιζαν» στον χώρο της υποκριτικής και το μόνο που ήθελε ήταν να είναι καλά η σύζυγός του και η κόρη του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον γάμο του με την Έφη Θεοχάρη και στην περίοδο που δούλευαν ως οδηγοί ταξί.
Ο Σωτήρης Τζεβελέκος είπε αρχικά: «Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής. Πάντοτε, επειδή μεγάλωσα σε οικογένεια, είχα πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά την οποία λατρεύω. Πρώτα ήθελα η οικογένειά μου να είναι καλά, να σπουδάσει το παιδί μου. Το επάγγελμά μου ήταν βιοποριστικό για εμένα. Είμαι ένας άνθρωπος που έβαζα κάτω το κεφάλι και δούλευα. Δεν ένιωσα ποτέ ζήλια για συναδέλφους μου που “έσκιζαν”. Κοίταζα όμως τους πιο παλιούς, όχι για να τους μιμηθώ, αλλά για να δω τι κόλπα κάνανε. Έβαζα στόχους».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός δήλωσε για τον γάμο του με την Έφη Θεοχάρη και την κόρη που απέκτησαν: «Δεν παντρεύτηκα μικρός. Την ταλαιπώρησα την Εφούλα. Είχαμε 9 χρόνια δεσμό. Από το 1972 ήμουν με την Έφη και την παντρεύτηκα το 1981. Είναι σπουδαία γυναίκα, μια κούκλα. Σπούδασε φωτομοντέλο και ήταν επιτυχημένο μοντέλο. Τη γνώρισα στο σπίτι του Σακελλάριου, κάναμε κάτι σκετσάκια τότε. Την καψουρεύτηκα. Έχουμε και μια κόρη, που ζει στην Αγγλία. Δεν έγινε ηθοποιός, δεν έδειξε τέτοια σημάδια. Ποτέ δεν της είπα όχι. Εγώ ήθελα να είναι το παιδί μου χαρούμενο και να είναι καλά».
Τέλος, ο Σωτήρης Τζεβελέκος μίλησε για την περίοδο που εργαζόταν ως οδηγός ταξί, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν σταμάτησε να δουλεύει ως ηθοποιός: «Ήταν αλήθεια ότι δούλεψα ως οδηγός ταξί. Έβγαλα την άδεια τέλος της άνοιξης του 1996 και τον Δεκέμβρη του 1999 το πούλησα. 3 χρόνια και κάτι μήνες δούλεψα το ταξί εγώ και η Έφη. Δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε, ότι σταμάτησα τη δουλειά μου και έγινα ταξιτζής. Ποτέ δε σταμάτησα τη δουλειά μου και ήμουν μόνο ταξιτζής. Το έκανα παράλληλη δουλειά. Ήμουν από τους ανθρώπους που "πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις". Όταν έβλεπα ότι από 11 προτάσεις, είχα 4... Η δουλειά έτσι είναι. Πριν πας όμως στον πάτο, προλαμβάνεις. Εγώ ήμουν ξύπνιος. Πήρα άδεια ταξί και το ταξί και ό,τι πλήρωσα, μόλις το πούλησα πήρα τα ίδια λεφτά πίσω», είπε.
