Σωτήρης Τζεβελέκος: Ούτε σνόμπαρα ούτε ντρέπομαι για τίποτα, βιντεοκασέτες έκαναν όλοι
Δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν ντρέπομαι για τίποτα, τόνισε ο ηθοποιός
Έναν απολογισμό της καλλιτεχνικής του διαδρομής έκανε ο Σωτήρης Τζεβελέκος, δηλώνοντας ότι δεν ντράπηκε ποτέ για όσα έκανε.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν σνόμπαρε καμία δουλειά και αναφερόμενος στις βιντεοκασέτες σημείωσε πως επρόκειτο για μια πραγματικότητα της εποχής, την οποία ακολούθησαν καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές. Όπως είπε, αισθάνεται περήφανος για την πορεία του, καθώς εργάστηκε σε όλο το εύρος του επαγγέλματός του.
«Για όσα έχω κάνει είμαι υπερήφανος. Έκανα όλο το φάσμα της δουλειάς μου. Ξεκίνησα από τη σχολή με κλασικό ρεπερτόριο. Είμαι τόσο γεμάτος που δεν μου λείπει τίποτα. Σταμάτησα το 2008. Από τότε έχω προσαρμόσει τη ζωή μου, τώρα πια είμαι αφοσιωμένος στην οικογένειά μου», είπε αρχικά ο Σωτήρης Τζεβελέκος στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου.
Μιλώντας για τις βιντεοκασέτες, ο ηθοποιός σχολίασε: «Όταν βγήκε το βίντεο και ''έκατσε'' ο κινηματογράφος, όλοι οι κινηματογραφιστές που είχαν τις ταινίες, τις έγραψαν στην κασέτα και έγιναν βίντεο. Έκανα βιντεοταινίες, δεν κρύφτηκα ποτέ. Δεν ντρέπομαι, ούτε το σνομπάρω. Κασέτες έκαναν όλοι. Και η παλιά γενιά και η δικιά μου γενιά και μια γενιά νεότερη από μένα, έκανα και αυτοί. Ονόματα δεν λέω, δεν χρειάζεται, τα ξέρετε. Εγώ ποτέ δεν λέω ονόματα και δεν έχω δικαίωμα να πω για κανέναν».
Ο Σωτήρης Τζεβελέκος τόνισε στη συνέχεια ότι ελάχιστοι άνθρωποι στον χώρο του κινηματογράφου υπήρξαν σταρ και έβγαλαν χρήματα από την παρουσία τους στη μεγάλη οθόνη. «Πολλά χρήματα, έτσι όπως όλοι νομίζουν, δεν υπήρχαν. Τα πολλά χρήματα τα πήραν μέσα στον χώρο μόνο κάποια μεγάλα ονόματα, που ήταν μεγάλοι αστέρες και πραγματικοί σταρ. Η Βλαχοπούλου, ο Βουτσάς. Εγώ δεν υπήρξα σταρ ποτέ», επισήμανε.
