Βασιλική Ανδρίτσου: Απέκτησα την κόρη μου με μεγάλη προσπάθεια, το πρώτο σοκ ήταν όταν άκουσα την καρδιά της
Η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που της είχε ανακοινωθεί ότι ήταν έγκυος
Στη στιγμή που είχε μάθει ότι θα αποκτούσε παιδί ανέτρεξε η Βασιλική Ανδρίτσου. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η χαρά της ήταν πολύ μεγάλη, αφού η εγκυμοσύνη ήρθε μετά από έντονη προσπάθεια. Την ίδια στιγμή μοιράστηκε πως, όταν άκουσε για πρώτη φορά την καρδιά του παιδιού της, σοκαρίστηκε.
«Η χαρά μου ήταν… τι να πω. Τη στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος ήταν τόσο μεγάλη η χαρά μου, γιατί για μένα δεν ήταν εύκολο αυτό. Δεν ήταν μια συνθήκη του τύπου…. α, ΟΚ, έμεινα έγκυος», εκμυστηρεύτηκε η Βασιλική Ανδρίτσου στην εκπομπή «Μαμα-δες», το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.
Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι προσπάθησε πολύ, ώστε να καταφέρει να μείνει έγκυος. Αυτός ήταν και ο λόγος που της φάνηκε παράξενο, όταν της ανακοινώθηκε ότι θα γινόταν μητέρα, ενώ η στιγμή που άκουσε την καρδιά της κόρης της για πρώτη φορά ήταν ένα σοκ. «Συνέβη με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συν του ότι άκουσα για πρώτη φορά ότι είμαι έγκυος και έπαθα. Αυτές οι λέξεις ήχησαν στα αυτιά μου και ήταν λίγο παράξενο. “Αμάν, συμβαίνει σε μένα” σκεφτόμουν. Το πρώτο μεγάλο σοκ ήταν όταν άκουσα την καρδιά της. Εκεί δηλαδή ήταν που είπα… πάμε, τώρα μπήκαμε! Εντάξει, τώρα, τι να λέμε; Δεν ξεπερνιούνται αυτά τα συναισθήματα όσα χρόνια κι αν περάσουν», πρόσθεσε.
