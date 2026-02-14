Βασιλική Ανδρίτσου για τα γενέθλια της κόρης της: Σε ευχαριστώ που με διάλεξες
GALA
Βασιλική Ανδρίτσου Κόρη Γενέθλια

Βασιλική Ανδρίτσου για τα γενέθλια της κόρης της: Σε ευχαριστώ που με διάλεξες

Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα

Βασιλική Ανδρίτσου για τα γενέθλια της κόρης της: Σε ευχαριστώ που με διάλεξες
Μία ανάρτηση στα social media για τα έβδομα γενέθλια της κόρης της έκανε η Βασιλική Ανδρίτσου. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο με στιγμές ανάμεσα σε εκείνη και το παιδί της, στέλνοντας παράλληλα και δημόσια τις ευχές της και εκφράζοντας την αγάπη της. Από τότε που την έφερε στον κόσμο, εξομολογήθηκε, η ευτυχία πρωταγωνιστεί στη ζωή της.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Κόρη μου. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Δεν σ' αγαπάω απλώς, σε λατρεύω. Χρόνια σου πολλά μαγική Ανθένια. Επτά χρόνια η ευτυχία πάει σύννεφο. Σ' αγαπά πάντα. Η μαμά-μανουλα-μάνα-Βασιλική σου. Νίκο (Συμεωνίδη) πώς τα καταφέραμε έτσι;».

Δείτε τη δημοσίευσή της

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης