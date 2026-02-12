Dinamiss μετά τον αποκλεισμό τους από τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Το ξέραμε, υπήρχαν εμπορικά ονόματα
Dinamiss μετά τον αποκλεισμό τους από τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Το ξέραμε, υπήρχαν εμπορικά ονόματα
Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αν αδικηθήκαμε, δήλωσαν
Βέβαιες ότι δεν θα κατάφερναν να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision ήταν οι Dinamiss, όπως είπαν, μετά τον αποκλεισμό τους από τον ελληνικό τελικό.
Οι δύο τραγουδίστριες και αδερφές, που και πέρυσι είχαν προσπαθήσει να βρεθούν στον διαγωνισμό τραγουδιού, εξήγησαν ότι θα ήταν δύσκολο να προκριθούν λόγω της συμμετοχής γνωστών καλλιτεχνών. Παρόλα αυτά, οι ίδιες εστιάζουν στα θετικά που αποκόμισαν από αυτή την εμπειρία, την οποία απόλαυσαν.
Οι Dinamiss ήταν καλεσμένες στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, και μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους για την παρουσία τους στον Α' Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» και τον αποκλεισμό τους από τον ελληνικό τελικό.
Όπως είπαν: «Έκρινε ο κόσμος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αν αδικηθήκαμε. Εμείς πήραμε τα καλύτερα και από πέρυσι και από φέτος, κρατάμε τα θετικά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πήραμε πάρα πολλή αγάπη. Είχαμε άγχος, αν θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τη περσινή μας εμφάνιση. Ξέραμε εξαρχής ότι δεν θα πάμε φέτος στη Eurovision. Όταν κάποια ονόματα που δηλώνουν είναι πολύ πιο εμπορικά είναι σαν είναι στη θάλασσα καράβια που κάποια έχουν ήδη αέρα στα πανιά τους».
Η εμφάνιση των Dinamiss στον Α' ελληνικό ημιτελικό για τη Eurovision
