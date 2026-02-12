Πάνος Καλλίδης: Η Ελλάδα να εκπροσωπείται με τραγούδια ελληνικά στη Eurovision, έχουμε βάλει ξενόφερτες κουλτούρες στη χώρα μας
GALA
Πάνος Καλλίδης Eurovision

Πάνος Καλλίδης: Η Ελλάδα να εκπροσωπείται με τραγούδια ελληνικά στη Eurovision, έχουμε βάλει ξενόφερτες κουλτούρες στη χώρα μας

Είμαστε μια χώρα που έχουμε διδάξει πολιτισμό, σχολίασε ο τραγουδιστής

Πάνος Καλλίδης: Η Ελλάδα να εκπροσωπείται με τραγούδια ελληνικά στη Eurovision, έχουμε βάλει ξενόφερτες κουλτούρες στη χώρα μας
12 ΣΧΟΛΙΑ
Την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει στη Eurovision με τραγούδια που έχουν ελληνικό στίχο εξέφρασε ο Πάνος Καλλίδης. Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έχοντας διδάξει τον πολιτισμό η χώρα δεν θα έπρεπε να υιοθετεί στοιχεία από άλλες κουλτούρες στις συμμετοχές της.

Ο Πάνος Καλλίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη Eurovision. «Θα μου άρεσε η Ελλάδα να εκπροσωπείται με τραγούδια ελληνικά. Γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε διδάξει πολιτισμό… έχουμε βάλει ξενόφερτες κουλτούρες μέσα στη χώρα μας, αυτό δεν μ’ αρέσει καθόλου. Να μη γίνω Σφακιανάκης τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ρωτήθηκε για το αν θα τον ενδιέφερε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού. Αν και δεν είναι σίγουρος πως θα κατάφερνε να εξασφαλίσει μία καλή θέση για την Ελλάδα, δεν θα ήταν αρνητικός, αν βρισκόταν το κατάλληλο κομμάτι: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φέρω καλό αποτέλεσμα, αλλά αν ήταν κάποιο τραγούδι που θα μπορούσα να το φορέσω πάνω μου, να ήταν ελληνικό, με ελληνική μουσική, θα μπορούσα να το κάνω, ναι».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης