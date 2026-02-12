Πάνος Καλλίδης: Η Ελλάδα να εκπροσωπείται με τραγούδια ελληνικά στη Eurovision, έχουμε βάλει ξενόφερτες κουλτούρες στη χώρα μας

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Είμαστε μια χώρα που έχουμε διδάξει πολιτισμό, σχολίασε ο τραγουδιστής
Την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει στη Eurovision με τραγούδια που έχουν ελληνικό στίχο εξέφρασε ο Πάνος Καλλίδης. Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έχοντας διδάξει τον πολιτισμό η χώρα δεν θα έπρεπε να υιοθετεί στοιχεία από άλλες κουλτούρες στις συμμετοχές της.
Ο Πάνος Καλλίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη Eurovision. «Θα μου άρεσε η Ελλάδα να εκπροσωπείται με τραγούδια ελληνικά. Γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε διδάξει πολιτισμό… έχουμε βάλει ξενόφερτες κουλτούρες μέσα στη χώρα μας, αυτό δεν μ’ αρέσει καθόλου. Να μη γίνω Σφακιανάκης τώρα», είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης, ρωτήθηκε για το αν θα τον ενδιέφερε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού. Αν και δεν είναι σίγουρος πως θα κατάφερνε να εξασφαλίσει μία καλή θέση για την Ελλάδα, δεν θα ήταν αρνητικός, αν βρισκόταν το κατάλληλο κομμάτι: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φέρω καλό αποτέλεσμα, αλλά αν ήταν κάποιο τραγούδι που θα μπορούσα να το φορέσω πάνω μου, να ήταν ελληνικό, με ελληνική μουσική, θα μπορούσα να το κάνω, ναι».
