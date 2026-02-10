Survivor: Ξέρω τι είπε ο καθένας για τον αδερφό μου, έχουμε βεντέτα με όποιον μίλησε άσχημα, είπε ο Αλέξανδρος Benzy για τον Gio
Ήρθα να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου, σχολίασε ο παίκτης των «Αθηναίων»
Τη στήριξη στο πρόσωπο του αδερφού του εξέφρασε ο Αλέξανδρος Benzy στο «Survivor» τονίζοντας ότι θα έρθει σε αντιπαράθεση με όλους όσοι έχουν μιλήσει αρνητικά για τον Gio Καραντώνη.
Ο 25χρονος, μπήκε στο παιχνίδι στην ομάδα των «Αθηναίων» λίγες ημέρες μετά την οικειοθελή αποχώρησή του Gio. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ο Αλέξανδρος Benzy τόνισε στο συμβούλιο του νησιού, ότι παρακολουθούσε όσο βρισκόταν στην Ελλάδα, όσα διαδραματίζονταν στο «Survivor» και κυρίως εκείνους, που σχολίαζαν αρνητικά τον αδερφό του.
Από τη μεριά του, ο παίκτης των «Αθηναίων» ξεκαθάρισε ότι μπήκε στο ριάλιτι για να πάρει εκδίκηση, αναφέροντας: «Δεν είμαι ο αδερφός μου, ο αδερφός μου είναι μοναδικός. Δεν γουστάρω να μιλάω έτσι καθόλου. Να ξέρετε ότι αυτό που έκανα σήμερα είναι μόνο η αρχή, γιατί ήρθα να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου. Το κάναμε λίγο σήμερα, με δύο νίκες. Αλλά να ξέρετε, ότι εγώ ξέρω τι είπε ο καθένας για τον αδερφό μου, γιατί εγώ τώρα ήρθα, πριν δύο ημέρες, και όποιος μίλησε άσχημα για τον αδερφό μου, έχουμε βεντέτα τώρα να ξέρετε. Σε δύο μήνες θα είμαι φουλ έτοιμος».
Ο αδερφός του Gio Kay που έκανε την είσοδό του στο «Survivor», την Κυριακή, είναι 25 ετών, ζει στη Γλυφάδα και έχει ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική και τον αθλητισμό. Ο παίκτης έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, ενώ επαγγελματικά συνεργάζεται με τον αδερφό του και παράλληλα δραστηριοποιείται ως τραγουδιστής της τραπ, περνώντας μεγάλο μέρος του χρόνου του ανάμεσα σε στούντιο ηχογράφησης και συναυλίες.
