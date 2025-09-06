Βίντεο: Η Ντέμι Λοβάτο παρουσιάζει το νέο της τραγούδι χορεύοντας με διχτυωτό καλσόν και εσώρουχα στο Instagram
Βίντεο: Η Ντέμι Λοβάτο παρουσιάζει το νέο της τραγούδι χορεύοντας με διχτυωτό καλσόν και εσώρουχα στο Instagram
Η τραγουδίστρια ετοιμάζει το νέο της πρότζεκτ και έδωσε μια γεύση στους ακόλουθούς της
Ένα βίντεο στο οποίο χορεύει φορώντας μονάχα ένα διχτυωτό καλσόν και εσώρουχα δημοσίευσε στα social media η Ντέμι Λοβάτο για να παρουσιάσει το νέο της ποπ τραγούδι.
Η τραγουδίστρια έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από το νέο της κομμάτι, το οποίο σηματοδοτεί μάλλον και την επιστροφή της στην ποπ μουσική, αφού πέρασαν μερικά χρόνια που ήταν αφιερωμένη στη ροκ.
Στο βίντεο που ανέβασε η Ντέμι Λοβάτο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να χορεύει ξέφρενα μέσα στο σπίτι της, φορώντας ένα διχτυωτό καλσόν και εσώρουχα. Η τραγουδίστρια ερμηνεύει ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι της, το οποίο φαίνεται να έχει τον τίτλο «Here all Night».
Στους στίχους, ακούγεται να λέει: «Ιδρώνω στην πίστα, κάτω από τα φώτα, για να σε ξεπεράσω. Θα είμαι εδώ όλη νύχτα», ενώ στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Ακόμα εδώ».
