Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γερμανία, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια επισκέφτηκε το Μπάντεν Μπάντεν
Ένα ταξίδι στη Γερμανία πραγματοποίησε η Άννα Βίσση, κοινοποιώντας φωτογραφικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε εικόνες της μέσω Instagram story, ποζάροντας χαμογελαστή στο Μπάντεν Μπάντεν και συγκεκριμένα στον Μέλανα Δρυμό. Η τραγουδίστρια έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ελλάδα και έτσι βρέθηκε στη νοτιοδυτική Γερμανία.
