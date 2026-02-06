Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γερμανία, δείτε φωτογραφίες
GALA
Άννα Βίσση Γερμανία

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γερμανία, δείτε φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια επισκέφτηκε το Μπάντεν Μπάντεν

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γερμανία, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα ταξίδι στη Γερμανία πραγματοποίησε η Άννα Βίσση, κοινοποιώντας φωτογραφικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε εικόνες της μέσω Instagram story, ποζάροντας χαμογελαστή στο Μπάντεν Μπάντεν και συγκεκριμένα στον Μέλανα Δρυμό. Η τραγουδίστρια έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ελλάδα και έτσι βρέθηκε στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γερμανία, δείτε φωτογραφίες
Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη Γερμανία, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης