Ο Ντέιβ Κουλιέρ αποκάλυψε ότι ο καρκίνος της γλώσσας που διαγνώστηκε, είναι σε ύφεση
Ο ηθοποιός του «Full House» έδωσε ένα μήνυμα για έγκαιρο έλεγχο
Σε ύφεση αποκάλυψε ο Ντέιβ Κουλιέρ, ότι βρίσκεται ο καρκίνος της γλώσσας, με τον οποίο είχε διαγνωστεί.
Ο ηθοποιός του «Full House» παραχώρησε συνέντευξη την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, στο Good Morning America. Ο 66χρονος τόνισε αρχικά: «Είναι σε ύφεση οι δύο καρκίνοι», προσθέτοντας ότι έζησε «σίγουρα ένα ταξίδι σαν τρενάκι του λούνα παρκ».
Η ενημέρωσή του έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την ανακοίνωσή του ότι ήταν χωρίς καρκίνο από με λέμφωμα non-Hodgkin σε στάδιο 3, για το οποίο είχε γνωστοποιήσει πως διαγνώστηκε τον Νοέμβριο του 2024. Τον Δεκέμβριο, ο Κουλιέρ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας.
Έπειτα, ο ηθοποιός έδωσε ένα μήνυμα υπέρ της πρόληψης, σημειώνοντας: «Δεν ήθελα ποτέ να είμαι το “πρόσωπο” του καρκίνου, αλλά τώρα νιώθω ότι μπορώ να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις προστάτη και μαστογραφίες. Απλώς να μιλήσουν με τους γιατρούς τους και να προλάβουν την κατάσταση» και συμπλήρωσε για την εμπειρία του: «Ακόμα κι αν είμαι σε ύφεση, νιώθω ότι ο καρκίνος είναι πάντα πίσω μου, στον καθρέφτη. “Ε; Πας να με προσπεράσεις εδώ;”. Γι’ αυτό η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει πραγματικά τα πάντα».
Τον Δεκέμβριο, μιλώντας στο People για την κατάσταση της υγείας του, ο Ντέιβ Κουλιέρ είχε πει ότι ήταν «σε σοκ» όταν έμαθε τα νέα. Αρχικά υπέθεσε ότι ο όγκος σχετιζόταν με το λέμφωμα, ωστόσο ενημερώθηκε ότι οι δύο μορφές καρκίνου δεν συνδέονταν μεταξύ τους.
Αναφερόμενος στον ρόλο που έπαιξε ο απεικονιστικός έλεγχος στην έγκαιρη ανίχνευση, είχε πει: «Αποδεικνύεται πως, αν δεν είχα κάνει εκείνο το PET scan, δεν θα το είχαν εντοπίσει τόσο νωρίς και σύντομα θα ήμουν σε... έναν κόσμο πόνου. Οπότε όσο περίεργο κι αν ακούγεται, τώρα είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον πρώτο καρκίνο, γιατί με βοήθησε να εντοπίσω αυτόν τον δεύτερο».
Έπειτα, ο ηθοποιός έδωσε ένα μήνυμα υπέρ της πρόληψης, σημειώνοντας: «Δεν ήθελα ποτέ να είμαι το “πρόσωπο” του καρκίνου, αλλά τώρα νιώθω ότι μπορώ να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις προστάτη και μαστογραφίες. Απλώς να μιλήσουν με τους γιατρούς τους και να προλάβουν την κατάσταση» και συμπλήρωσε για την εμπειρία του: «Ακόμα κι αν είμαι σε ύφεση, νιώθω ότι ο καρκίνος είναι πάντα πίσω μου, στον καθρέφτη. “Ε; Πας να με προσπεράσεις εδώ;”. Γι’ αυτό η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει πραγματικά τα πάντα».
Τον Δεκέμβριο, μιλώντας στο People για την κατάσταση της υγείας του, ο Ντέιβ Κουλιέρ είχε πει ότι ήταν «σε σοκ» όταν έμαθε τα νέα. Αρχικά υπέθεσε ότι ο όγκος σχετιζόταν με το λέμφωμα, ωστόσο ενημερώθηκε ότι οι δύο μορφές καρκίνου δεν συνδέονταν μεταξύ τους.
Αναφερόμενος στον ρόλο που έπαιξε ο απεικονιστικός έλεγχος στην έγκαιρη ανίχνευση, είχε πει: «Αποδεικνύεται πως, αν δεν είχα κάνει εκείνο το PET scan, δεν θα το είχαν εντοπίσει τόσο νωρίς και σύντομα θα ήμουν σε... έναν κόσμο πόνου. Οπότε όσο περίεργο κι αν ακούγεται, τώρα είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον πρώτο καρκίνο, γιατί με βοήθησε να εντοπίσω αυτόν τον δεύτερο».
