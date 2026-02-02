Από το σχεδόν ανύπαρκτο φόρεμα της Τσάπελ Ρόουν μέχρι τα φτερά της Lady Gaga: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των Grammy
Διάφανες δημιουργίες και διαχρονική κομψότητα συνυπήρξαν σε μια από τις πιο συζητημένες βραδιές μόδας

Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των φετινών Grammy επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά ότι η τελετή απονομής αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μόδα, με τους καλλιτέχνες να μετατρέπουν την άφιξή τους σε πασαρέλα που συνδύασε πρόκληση και υψηλή αισθητική.

Η φετινή βραδιά κινήθηκε ανάμεσα στη γυμνή πρόκληση, τη διάφανη πολυτέλεια και τη διαχρονική κομψότητα, με αρκετές εμφανίσεις να ξεχωρίζουν και να κυριαρχούν στη συζήτηση.

Η πιο πολυσυζητημένη παρουσία ανήκε στην Τσάπελ Ρόουν με δημιουργία Mugler. Το φόρεμα, σχεδόν ανύπαρκτο, κρεμόταν κυριολεκτικά από τα σκουλαρίκια που είχε στις θηλές της, ωθώντας τα όρια της σκηνικής πρόκλησης ακόμη πιο μακριά.

@carasbrasil

Melhor Artista Revelação no Grammy do ano passado, Chappell Roan chega ao tapete vermelho da premiação. 🎥: Variety #grammys #chappellroan

♬ som original - CARAS BRASIL

Τσάπελ Ρόουν

Σε εντελώς διαφορετικό τόνο κινήθηκε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που εμφανίστηκε με Valentino φόρεμα καλυμμένο από πέρλες. Η αιθέρια σιλουέτα και η λεπτοδουλεμένη υφή του ενδύματος έδωσαν έμφαση στη ρομαντική πλευρά της υψηλής ραπτικής, προσφέροντας μια εικόνα κομψότητας που ξεχώρισε μέσα στον καταιγισμό των πιο τολμηρών looks.

@voguemagazine

Can we please, please, please get a little commotion for #sabrinacarpenter in #valentino? Tap the link above to see every look from the 2026 #Grammys red carpet.

♬ original sound - Vogue

Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Στο κόκκινο χαλί έδωσαν επίσης το «παρών» μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Lady Gaga εμφανίστηκε στο γνώριμο δραματικό της ύφος, ενώ ο Τζάστιν Μπίμπερ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και η Μπίλι Άιλις, η οποία παρέμεινε πιστή στη χαρακτηριστική της αισθητική, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της σχέση με τη μόδα των Grammy.

Δείτε μερικές ακόμα εμφανίσεις

Lady Gaga
Μπίλι Αϊλις
Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ
Xάρι Στάιλς
Μπένσον Μπουν
Yungblud και Σάρα Όζμπορν
Πάρις Χίλτον
Σερ

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia
