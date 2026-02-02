Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Από το σχεδόν ανύπαρκτο φόρεμα της Τσάπελ Ρόουν μέχρι τα φτερά της Lady Gaga: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των Grammy
Διάφανες δημιουργίες και διαχρονική κομψότητα συνυπήρξαν σε μια από τις πιο συζητημένες βραδιές μόδας
Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των φετινών Grammy επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά ότι η τελετή απονομής αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μόδα, με τους καλλιτέχνες να μετατρέπουν την άφιξή τους σε πασαρέλα που συνδύασε πρόκληση και υψηλή αισθητική.
Η φετινή βραδιά κινήθηκε ανάμεσα στη γυμνή πρόκληση, τη διάφανη πολυτέλεια και τη διαχρονική κομψότητα, με αρκετές εμφανίσεις να ξεχωρίζουν και να κυριαρχούν στη συζήτηση.
Η πιο πολυσυζητημένη παρουσία ανήκε στην Τσάπελ Ρόουν με δημιουργία Mugler. Το φόρεμα, σχεδόν ανύπαρκτο, κρεμόταν κυριολεκτικά από τα σκουλαρίκια που είχε στις θηλές της, ωθώντας τα όρια της σκηνικής πρόκλησης ακόμη πιο μακριά.
Σε εντελώς διαφορετικό τόνο κινήθηκε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που εμφανίστηκε με Valentino φόρεμα καλυμμένο από πέρλες. Η αιθέρια σιλουέτα και η λεπτοδουλεμένη υφή του ενδύματος έδωσαν έμφαση στη ρομαντική πλευρά της υψηλής ραπτικής, προσφέροντας μια εικόνα κομψότητας που ξεχώρισε μέσα στον καταιγισμό των πιο τολμηρών looks.
Στο κόκκινο χαλί έδωσαν επίσης το «παρών» μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Lady Gaga εμφανίστηκε στο γνώριμο δραματικό της ύφος, ενώ ο Τζάστιν Μπίμπερ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και η Μπίλι Άιλις, η οποία παρέμεινε πιστή στη χαρακτηριστική της αισθητική, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της σχέση με τη μόδα των Grammy.
