Η τρίτη εβδομάδα του Survivor ανέδειξε στρατηγικές και χαρακτήρες μετά από δύο αποχωρήσεις

Οι ήττες, οι κόντρες και ο απολογισμός για τους παίκτες του ριάλιτι

Ένα θέμα υγείας που ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες την Φωτεινή Καλεύρα, την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί, εχθές (28/01), από τη Μονομαχία παραμονής και να αποχωρήσει από το Survivor.

Η Φωτεινή Καλεύρα αποφάσισε να μην μονομαχήσει,λόγω προβλημάτων υγείας, και αποχωρεί από το Survivor


Η δυναμική Survivor από την Αρκαδία επρόκειτο να μονομαχήσει με την Δήμητρα Λιάγγα από τα Φάρσαλα. Ο Χρήστος Μυλωνάς και η Φανή Παντελάκη ήταν εκείνοι που κέρδισαν τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού και εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία της μονομαχίας.

Το κοινό επέλεξε να «σώσει» από τη μονομαχία Χρήστο και Φανή, που παραμένουν στο Survivor


Λίγο νωρίτερα, στο αγώνισμα επάθλου, οι Αθηναίοι κατάφεραν να συνεχίσουν το σερί των νικών τους εξασφαλίζοντας, μετά τις τρεις ασυλίες και το έπαθλο της εβδομάδας, το κιτ ψαρέματος. Οι Επαρχιώτες απογοητεύτηκαν ιδιαίτερα από την ήττα τους, όμως αναθάρρησαν, όταν στο Συμβούλιο του νησιού συνειδητοποίησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι στο εσωτερικό της ομάδας τους.

Το συμβάν με το πριόνι μάλλον ήταν η αφορμή για την «έκρηξη» ανάμεσα στη Μαντίσα και συμπαίκτες της
Η κόντρα της Μαντίσα Τσότα με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, που ξεκίνησε με αφορμή τον τραυματισμό της από ένα ξεχασμένο πριόνι, γενικεύτηκε φέρνοντάς την απέναντι στην ομάδα της. Ο Gio Καραντώνης φάνηκε να προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Δυνατή μάχη ανάμεσα σε Μαντίσα και Ιωάννα – Θα τελειώσει το παιχνίδι υπέρ των Αθηναίων;


Η τρίτη αγωνιστική εβδομάδα στο Survivor ανέδειξε στρατηγικές αλλά και χαρακτήρες. Ο απολογισμός της έχει δύο αποχωρήσεις, μία από την κάθε ομάδα. Ο Γιάννης Στίνης από τους Αθηναίους, μετά τον τραυματισμό του, δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει ενώ η Φωτεινή Καλεύρα ακολούθησε την ίδια οδό ούσα παράλληλα, για δεύτερη εβδομάδα σερί, υποψήφια προς αποχώρηση.

Το νέο επεισόδιο του Survivor, έρχεται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, φέρνοντας νέες ανατροπές και εκπλήξεις.

