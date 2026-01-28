Αυτός είναι ο λόγος που διαγράφηκαν οι φωτογραφίες του Χάρι και της Μέγκαν από το άλμπουμ γενεθλίων της Κρις Τζένερ

Η Κιμ Καρντάσιαν εξήγησε γιατί εκείνη και η μητέρα της διέγραψαν από το Instagram τα κοινά τους στιγμιότυπα με το ζευγάρι

Μέγκαν Μαρκλ μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και η οποία συνέπεσε με την ημερομηνία που έγινε το πάρτι.



«Ήταν πραγματικά κάτι πολύ αθώο, πράγμα που είναι τρελό», εξήγησε η Καρντάσιαν στο Podcast της αδερφής της «Khloé In Wonder Land». «Η μαμά και η Μέγκαν είναι φίλες εδώ και κάποια χρόνια και έχουν μια πολύ γλυκιά σχέση», πρόσθεσε η 45χρονη τηλεπερσόνα. Η Κιμ Καρντάσιαν επισήμανε ότι μαζί με τη μητέρα της πέρασαν από τις φωτογραφίες από το λαμπερό πάρτι για τα 70ά γενέθλια της Τζένερ, προκειμένου να αποφασίσουν ποιες θα ανέβαζαν στα social media.



«Μας είχαν πει ότι ήταν απολύτως εντάξει να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες. Και μετά, αφού ανέβηκαν, νομίζω ότι συνειδητοποίησαν πως ήταν Ημέρα Μνήμης και δεν ήθελαν να φαίνονται σε πάρτι — παρότι είχαν ήδη ανέβει και, ξέρεις, μετά κατέβηκαν», θυμήθηκε. «Και μετά, νομίζω ότι κατάλαβαν κάπως ότι “α, αυτό ήταν τόσο χαζό”», πρόσθεσε.



Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το να φωτογραφηθούν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ νωρίτερα το ίδιο βράδυ στο Baby2Baby Gala ίσως να ήταν «εντάξει», αλλά «όχι να φαίνονται να κάνουν πάρτι και να χορεύουν στην πίστα ή κάτι τέτοιο». «Έτσι, τις κατεβάσαμε από σεβασμό για την Ημέρα Μνήμης», είπε στην αδερφής της, Κλόε.







Παράλληλα, αναφέρθηκε στον «θόρυβο» που προκλήθηκε, όταν εξαφανίστηκαν οι φωτογραφίες του ζευγαριού από το Instagram. «Αλλά μίσησα το πώς αντιμετωπίστηκε όλο αυτό για όλους. Είναι κρίμα. Μετατράπηκε σε κάτι τόσο τρελό και γελοίο, χωρίς να υπάρχει λόγος», δήλωσε.







H Κρις Τζένερ με τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι

Κλείσιμο Η Κιμ Καρντάσιαν με τη Μέγκαν Μαρκλ

Πηγή είχε αναφέρει στο Page Six ότι άνθρωποι κοντά στη βρετανική βασιλική οικογένεια θεώρησαν την παρουσία του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του στο πάρτι «απίστευτα κακόγουστη». «Δείχνει ξεκάθαρα πόσο αποκομμένος είναι ο Χάρι από την υπόλοιπη οικογένεια. Αυτοί μπορεί να είναι σταρ στην Αμερική, αλλά αυτή η ωμή επιδεξιότητα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα προσπαθεί να κάνει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τη ζωή του και τη μοναρχία», είχε υποστηρίξει.



Άλλη πηγή είχε ισχυριστεί ότι οι εκπρόσωποι του ιδρυτή των Invictus Games και της ηθοποιού ζήτησαν από την Κρις Τζένερ και την Κιμ Καρντάσιαν να αφαιρέσουν τις φωτογραφίες από το Instagram, ώστε να μην «εξοργίσουν ακόμη περισσότερο» τη βασιλική οικογένεια, την ώρα που επιχειρούσαν μια προσέγγιση.



Τον λόγο για τον οποίο εκείνη και η μητέρα της, Κρις Τζένερ διέγραψαν από το Instagram τις κοινές φωτογραφίες τους με τον πρίγκιπα Χάρι και τηαπό το πάρτι της τηλεπερσόνας για τα 70ά της γενέθλια τον περασμένο Νοέμβριο, αποκάλυψε η Κιμ Καρντάσιαν.



Ένας ακόμη άνθρωπος από το περιβάλλον τους αποκάλυψε ότι η οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ είχε αρχίσει να «εκνευρίζεται με το στρατόπεδο των Σάσεξ», καθώς «επισκίαζαν αυτό που προοριζόταν να είναι μια γιορτή για την Κρις».