O οδηγός της Λάιβλι κατέθεσε ότι ο Μπαλντόνι μίλαγε ανοιχτά μπροστά της για τις σεξουαλικές του σχέσεις: «Ήταν ανησυχητικό»

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η κατάθεση του οδηγού της Μπλέικ Λάιβλι στο πλαίσιο της νομικής διαμάχης της ηθοποιού με τον Τζάστιν Μπαλντόνι . Σύμφωμα με τα όσα κατέθεσε ο Κέβιν Αλεξάντερ, ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης του φιλμ μιλούσε για το σεξουαλικό του παρελθόν μπροστά στη Λάιβλι και δήλωνε πως είχε επιβληθεί σε γυναίκες.Η Λάιβλι τον Δεκέμβριο του 2024 κατέθεσε αγωγή κατά του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», ζητώντας αποζημίωση ύψους 160 εκατομμύρια δολαρίων, με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας και οργάνωση εκστρατείας δυσφήμισης σε βάρος της.Ο οδηγός της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίστηκε ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι του εκμυστηρεύτηκε πως στο παρελθόν είχε «επιβληθεί σε γυναίκες», ενώ τον μετέφερε κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «It Ends With Us». Ο Αλεξάντερ ήταν μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν να κατάθεσουν και μέρος της κατάθεσής του από τον Σεπτέμβριο του 2025, αποσφραγίστηκε, μαζί με δεκάδες άλλα έγγραφα.Στην κατάθεση που εξασφάλισε η Daily Mail, ο Αλεξάντερ θυμάται ότι την άνοιξη του 2023 παρέλαβε τον Μπαλντόνι, τη Λάιβλι και τη βοηθό της, Σοφία Τραβάλια, από το διαμέρισμα της ηθοποιού στη Νέα Υόρκη για να τους μεταφέρει σε γραφεία παραγωγής στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου γυριζόταν η ταινία « It Ends With Us».Όπως ανέφερε, η διαδρομή διήρκεσε «20 με 25 λεπτά» και ισχυρίστηκε ότι άκουσε μια «ανησυχητική» συζήτηση με τον Μπαλντόνι μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηθοποιός μιλούσε ανοιχτά για «τις σεξουαλικές του σχέσεις με γυναίκες», παρουσία της Λάιβλι και της Τραβάλια.Ο Αλεξάντερ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μπαλντόνι αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε «επιβληθεί σε γυναίκες», ενώ ανέφερε και ότι ο ίδιος είχε υπάρξει θύμα σεξουαλικής επιβολής από γυναίκες. Ο οδηγός σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να «ξεχάσει» τη συζήτηση, καθώς τον έκανε να νιώσει τόσο «άβολα» που «του απέσπασε την προσοχή από την οδήγηση».«Για μένα ήταν εντελώς ασυνήθιστο να γνωρίζεις κάποιον και να μιλά έτσι μέσα σε ένα όχημα. Γι’ αυτό μου τράβηξε την προσοχή», είπε προσθέτοντας:Φτάνοντας στα γραφεία παραγωγής στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Αλεξάντερ προσέγγισε τη Λάιβλι για να της εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τον Μπαλντόνι, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προτείνει να γίνει «έλεγχος του ιστορικού του». «Όταν φτάσαμε στο γραφείο παραγωγής, σταμάτησα το αυτοκίνητο και κατέβηκαν όλοι. Είπα στη Μπλέικ: “Νιώθω πολύ άβολα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα ήθελα να γίνει ένας έλεγχος ιστορικού ή κάτι τέτοιο”, και αργότερα έμαθα ότι ήταν ο παραγωγός της ταινίας», περιέγραψε.Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται «κάτι άλλο» από τη φερόμενη συνομιλία με τον Μπαλντόνι, ο Αλεξάντερ απάντησε ότι εκείνος είπε «κι άλλα πράγματα», αλλά ο ίδιος δεν έδωσε σημασία, καθώς ήταν συγκεντρωμένος στην οδήγηση. Ο Αλεξάντερ τόνισε ότι τα «βασικά σημεία» ήταν οι δηλώσεις του Μπαλντόνι για το σεξουαλικό του παρελθόν με γυναίκες. «Είναι κάτι που με αναστατώνει. Δεν μπορείς να ξεχάσεις κάτι τέτοιο».Η Σίγκριντ ΜακΚόλεϊ, μέλος της νομικής ομάδας της Λάιβλι, δήλωσε στη Daily Mail: «Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα στοιχεία περιλαμβάνουν καταθέσεις, μηνύματα και αποδείξεις που δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, από πολλούς αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι στηρίζουν τους ισχυρισμούς της αγωγής της κας Λάιβλι».

Ο Μπαλντόνι βρίσκεται εδώ και πάνω από έναν χρόνο σε σφοδρή νομική αντιπαράθεση με τη Λάιβλι. Τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, εκδικητική συμπεριφορά και ηθική βλάβη.



Στην αγωγή της, η Λάιβλι υποστήριξε ότι ο Μπαλντόνι την παρενόχλησε σεξουαλικά με πολλούς τρόπους και ότι οργάνωσε εκστρατεία δυσφήμισης για να πλήξει τη φήμη της. Στην υπόθεση κατονομάζονται επίσης συνεργάτες του, η εταιρεία του Wayfarer Studios, ο CEO και χρηματοδότης της, καθώς και στελέχη δημοσίων σχέσεων. Ο Μπαλντόνι και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.