Ολίβια Γουάιλντ: Το σεξ στον σύγχρονο κινηματογράφο δεν είναι αυθεντικό και ρεαλιστικό

Στην έλλειψη αυθεντικότητας με την οποία, όπως υποστηρίζει, απεικονίζεται το σεξ στον σύγχρονο κινηματογράφο αναφέρθηκε η Ολίβια Γουάιλντ, εκφράζοντας την άποψη ότι το ζήτημα αυτό απασχολεί το κοινό εδώ και χρόνια. Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια, παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει υπογράψει ταινία με έντονες ερωτικές σκηνές, εκτιμά ότι η κινηματογραφική προσέγγιση της σεξουαλικότητας δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προσδοκίες των νεότερων θεατών.
Μιλώντας στο Variety, με αφορμή πρόσφατη δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία πολλοί νέοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να βλέπουν σκηνές σεξ στις ταινίες, η Γουάιλντ σχολίασε: «Νομίζω ότι η Gen Z είναι πολύ έξυπνη, δεν θα τολμούσα ποτέ να πω ότι δεν καταλαβαίνει κάτι. Καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από εμάς». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι θεωρεί πως η στάση αυτή σχετίζεται με την ποιότητα της απεικόνισης: «Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το σεξ στον κινηματογράφο εδώ και πολύ καιρό δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικός. Υπάρχει πλέον μια κίνηση προς την αυθεντικότητα, κάτι που είναι πολύ θετικό».
Η ίδια ερμήνευσε τα στοιχεία της έρευνας ως ένδειξη ότι το νεανικό κοινό «δεν θέλει να βλέπει πλέον μη αυθεντικές εικόνες», αλλά αναζητά «πραγματικές σχέσεις και καταστάσεις που μοιάζουν πιο γνήσιες».
Οι δηλώσεις της έρχονται στον απόηχο της ταινίας «Don’t Worry Darling» του 2022, η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις τόσο για τις ερωτικές σκηνές όσο και για το παρασκήνιο της παραγωγής. Η ταινία ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή του Χάρι Στάιλς και τις σκηνές οικειότητας με τη Φλόρενς Πιου, ενώ απασχόλησε τον Τύπο και λόγω της σχέσης της Γουάιλντ με τον τραγουδιστή εκτός πλατό.
Η Γουάιλντ, που είχε κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «Booksmart» το 2019, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα γυρίσματα του «Don’t Worry Darling», ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας. «Επηρεάζει τη διαδικασία και τη μεταξύ μας χημεία. Κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, πρέπει να επικεντρώνεσαι πολύ περισσότερο στην επικοινωνία», είχε αναφέρει.
Παράλληλα, έχει αποκαλύψει ότι αναγκάστηκε να αφαιρέσει πλάνα από το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για να λάβει έγκριση από την Motion Picture Association. Όπως είπε στο Associated Press, «υπήρχαν πολλά που έπρεπε να αφαιρεθούν» και εξέφρασε την άποψη ότι η αμερικανική κοινωνία παραμένει «ιδιαίτερα πουριτανική», ειδικά όταν πρόκειται για την απεικόνιση της γυναικείας απόλαυσης στον κινηματογράφο.
Η ίδια τόνισε ότι σε αρκετές ταινίες queer κινηματογράφου οι γυναικείοι χαρακτήρες «επιτρέπεται να βιώνουν περισσότερη απόλαυση», υποστηρίζοντας πως «το κοινό δεν είναι τόσο πουριτανικό όσο πιστεύουν οι εταιρείες. Η ιδέα δεν είναι να νιώθεις ασφαλής», κατέληξε. «Θέλουμε να προκαλούμε».
Φωτογραφία άρθρου: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
