Eurovision 2026: Ο Astrolabe εξήγησε το μήνυμα πίσω από το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό
Έχουμε μία αισθητική και ένα σόου που νομίζω αφορά τη Eurovision, δήλωσε
Το μήνυμα πίσω από το τραγούδι Drop It με το οποίο θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision αποκάλυψε ο THE Astrolabe. Ο φιναλίστ εξήγησε ότι αυτό που θέλει να επικοινωνήσει στον κόσμο είναι να εκφράζει γνήσια τα συναισθήματά του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ύφος του κομματιού είναι κατάλληλο για τον διαγωνισμό τραγουδιού που σε λίγους μήνες θα διεξαχθεί στην Αυστρία.
«Είναι ένα κομμάτι που εκφράζει γνήσια αυτό που νιώθω. Έχει σχέση με κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό: το να βγάλουμε με γνήσιο τρόπο αυτά που αισθανόμαστε… Έχει μία αρκετά φρέσκια παραγωγή, έχουμε μία αισθητική και ένα σόου που νομίζω αφορά τη Eurovision και το διεθνές κοινό που ψηφίζει κιόλας…», ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Astrolabe σημείωσε πως παρότι αγαπούσε το τραγούδι και τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο 2020. «Το είχα από πίσω, στο κεφάλι και το 2020, είπα να το βγάλω μπροστά. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να βγάλω το πρώτο τραγούδι με το πρόσωπό μου μπροστά. Στην αρχή δεν μπορούσα να γίνω μουσικός. Δεν υπήρχαν οι συνθήκες, έπρεπε να βιοποριστώ. Για ένα διάστημα το κράτησα μέσα μου, ούτε μία μέρα δεν σταμάτησα να πιστεύω ότι μια μέρα θα το κάνω. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά», είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στην απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision, ακόμα και ο ίδιος δεν μπορεί να κατανοήσει πώς το σκέφτηκε. «Ακόμη και τώρα δεν μπορώ να πω πώς προέκυψε να πάω. Στην αρχή έλεγα για του χρόνου. Τραγούδια γράφω συνέχεια. Τώρα όταν ήταν αυτός ο διαγωνισμός είπα ''δεν στέλνω;'', τι έχω να χάσω. Δεν το είπα σε κανέναν. Κάποια στιγμή με πήρε ο Κωνσταντίνος και μου λέει: ''Συγχαρητήρια''. Εκείνη τη στιγμή είπα ότι το κάνω σαν μία αυθόρμητη κίνηση», μοιράστηκε.
