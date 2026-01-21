Συγκινημένη η μητέρα της Τάνιας Μπρεάζου για τη συνεργασία της με τον Πλούταρχο: «Έμαθε ελληνικά από τα τραγούδια του»
Τώρα η μητέρα μου συγκινείται βλέποντας την κόρη της να τραγουδάει μαζί του, έγραψε η τραγουδίστρια
Μια συγκινητική στιγμή που έζησε η μητέρα της Τάνιας Μπρεάζου στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται με τον Γιάννη Πλούταρχο, μοιράστηκε η τραγουδίστρια, αναφέροντας ότι η μητέρα της έμαθε ελληνικά από τα κομμάτια του.
Μέσα από βίντεο που ανάρτησε η τραγουδίστρια την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε τη στιγμή, που η μητέρα της βρισκόταν ανάμεσα στους θαμώνες του μαγαζιού, με τον Γιάννη Πλούταρχο να ερμηνεύει στη σκηνή μαζί με την Τάνια Μπρεάζου. Στο απόσπασμα η μητέρα της εμφανίζεται να απολαμβάνει τη συνύπαρξη της κόρης της με τον τραγουδιστή, δείχνοντας συναισθηματικά φορτισμένη. «Ο Γιάννης χάρισε την πιο συγκινητική στιγμή στη μαμά μου» σημείωσε η Τάνια Μπρεάζου στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Άλλωστε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, όπως σημείωσε η τραγουδίστρια, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μητέρα της, καθώς έμαθε Ελληνικά, όταν σε ηλικία 20 ετών ήρθε στην Ελλάδα από τη Ρουμανία, από όπου κατάγεται, μέσα από τα κομμάτια του Γιάννη Πλούταρχου.
Πιο αναλυτικά, η Τάνια Μπρεάζου έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Η μαμά μου όταν ήρθε στην Ελλάδα στα 20 της χρόνια, έμαθε ελληνικά μέσα από τα τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου. Τώρα συγκινείται βλέποντας την κόρη της να τραγουδάει μαζί του. Σε ευχαριστώ Γιάννη Πλούταρχε μέσα από την καρδιά μου για αυτή την τιμή».
