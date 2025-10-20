Μαριάννα Τουμασάτου: Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, τώρα δίνουν μόνο κλωτσιές
Μαριάννα Τουμασάτου Ηθοποιός

H δουλειά μας έχει πράγματα που δεν τα φαντάζεται ο κόσμος, εξήγησε η ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Τις δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ένας ηθοποιός περιέγραψε η Μαριάννα Τουμασάτου, θυμούμενη παράλληλα αντίξοες συνθήκες που έχει βιώσει εκείνη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Σε δηλώσεις που έκανε εξήγησε ότι παλαιότερα υπήρχε η πρόβλεψη για βαρέα και ανθυγιεινά για το επάγγελμα του ηθοποιού, αφού η συγκεκριμένη δουλειά έχει απαιτήσεις, όπως ανέφερε, που ο κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί. Πλέον όμως, τόνισε η ηθοποιός, εκείνη και οι συνάδελφοί της δέχονται μόνο κλωτσιές.

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και σχολίασε: «Σε γυρίσματα με έβρεχαν με μάνικες και έξω είχε 0 βαθμούς Κελσίου. Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί η δουλειά μας έχει πράγματα που δεν τα φαντάζεται ο κόσμος, αλλά τα γνώριζαν οι υπεύθυνοι. Τώρα δίνουν μόνο κλωτσιές».

Η ηθοποιός μοιράστηκε ότι έχει διαγνωστεί πέντε φορές με υπερκόπωση, ενώ μετά από γυρίσματα έχει ακολουθήσει και η πνευμονία. «Έχω πάθει 2-3 φορές πνευμονία σε γυρίσματα και 5 φορές υπερκόπωση. Από τότε η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά
