Κάιλι Τζένερ: Με ασημένιο μπικίνι στο Instagram - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Αν και Νοέμβριος, η Κάιλι Τζένερ εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλοκαιρινή διάθεση και φροντίζει να πραγματοποιεί συχνές αποδράσεις για να ξεφεύγει από τους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Η τηλεπερσόνα το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έκανε ακόμα μια εξόρμηση, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στα social media, η Κάιλι Τζένερ πόζαρε με το μαγιό της.
Πιο συγκεκριμένα, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζεται με ένα ασημένιο μπικίνι στην αυλή μιας πολυτελούς κατοικίας. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Κάιλι Τζένερ έγραψε: «Ήταν μια πολύ όμορφη Κυριακή».
