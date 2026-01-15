Βίκυ Χατζηβασιλείου: Το «Πάμε Πακέτο» είχε καθηλωτικό χαρακτήρα, έκλειναν τα καφενεία στα χωριά και ερήμωναν οι πλατείες
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Το «Πάμε Πακέτο» είχε καθηλωτικό χαρακτήρα, έκλειναν τα καφενεία στα χωριά και ερήμωναν οι πλατείες
Ο κόσμος έμενε στα σπίτια, συμπλήρωσε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος
Καθηλωτική χαρακτήρισε την εκπομπή «Πάμε Πακέτο» η Βίκυ Χατζηβασιλείου, υποστηρίζοντας πως ερήμωναν πλατείες και άδειαζαν καφενεία, με τον κόσμο να προτιμά να μείνει στο σπίτι για να μη χάσει το νέο επεισόδιο.
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μάλιστα για να υπογραμμίσει τη δυναμική που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα έκανε μία αναφορά σε μήνυμα που της είχε στείλει ένα 15χρονο κορίτσι για να της εκμυστηρευτεί ότι βλέποντάς το έπαιρνε δύναμη.
«Το “Πακέτο” ήταν κάτι που είχε καθηλωτικό χαρακτήρα. Ο κόσμος έμενε στα σπίτια, έκλειναν τα καφενεία στα χωριά, ερήμωναν οι πλατείες. Μου έγραψε ένα κοριτσάκι 15 χρονών ότι βλέπει το “Πακέτο” στο Youtube, παίρνει δύναμη απ’ αυτό, παίρνει ενέργεια. Αυτά είναι δημοσιευμένα, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μου έγραφε ότι γίνεται καλύτερος άνθρωπος γιατί συνδέεται μέσα από την εκπομπή με έννοιες όπως η αλήθεια, ο σεβασμός και το συναίσθημα. Μετά από όλα αυτά, θα πρέπει να είναι κάτι καλύτερο και συγκεκριμένο», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Espresso.
Μεταξύ άλλων, η Βίκυ Χατζηβασιλείου κλήθηκε να κάνει το δικό της σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση. Παρόλα αυτά, αρνήθηκε να προχωρήσει σε σχολιασμό, αφού σύμφωνα με την ίδια, ανά διαστήματα έχουν γίνει «τέρατα».
Πιο συγκεκριμένα, επισήμανε: «Δεν σχολιάζω τι έγινε στην ελληνική τηλεόραση, γιατί έχουν συμβεί τέρατα κατά καιρούς. Και σε μένα την ίδια. Οπότε τι να σχολιάσω από κει και πέρα; Δεν έχει νόημα, αυτή είναι η τηλεόραση. Ξέρετε, όταν είπα μια σχετική κουβέντα σε κάποιους διευθυντές σε ένα κανάλι, μου είπαν “ξέρεις, αυτή είναι η τηλεόραση”, δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε και το μαχαίρι και το πεπόνι, οπότε δεν θέλουμε και αντιδράσεις και μην πολυμιλάτε. Τι να πεις τώρα σ’ αυτή τη φασιστική προσέγγιση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μάλιστα για να υπογραμμίσει τη δυναμική που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα έκανε μία αναφορά σε μήνυμα που της είχε στείλει ένα 15χρονο κορίτσι για να της εκμυστηρευτεί ότι βλέποντάς το έπαιρνε δύναμη.
«Το “Πακέτο” ήταν κάτι που είχε καθηλωτικό χαρακτήρα. Ο κόσμος έμενε στα σπίτια, έκλειναν τα καφενεία στα χωριά, ερήμωναν οι πλατείες. Μου έγραψε ένα κοριτσάκι 15 χρονών ότι βλέπει το “Πακέτο” στο Youtube, παίρνει δύναμη απ’ αυτό, παίρνει ενέργεια. Αυτά είναι δημοσιευμένα, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μου έγραφε ότι γίνεται καλύτερος άνθρωπος γιατί συνδέεται μέσα από την εκπομπή με έννοιες όπως η αλήθεια, ο σεβασμός και το συναίσθημα. Μετά από όλα αυτά, θα πρέπει να είναι κάτι καλύτερο και συγκεκριμένο», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Espresso.
Μεταξύ άλλων, η Βίκυ Χατζηβασιλείου κλήθηκε να κάνει το δικό της σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση. Παρόλα αυτά, αρνήθηκε να προχωρήσει σε σχολιασμό, αφού σύμφωνα με την ίδια, ανά διαστήματα έχουν γίνει «τέρατα».
Πιο συγκεκριμένα, επισήμανε: «Δεν σχολιάζω τι έγινε στην ελληνική τηλεόραση, γιατί έχουν συμβεί τέρατα κατά καιρούς. Και σε μένα την ίδια. Οπότε τι να σχολιάσω από κει και πέρα; Δεν έχει νόημα, αυτή είναι η τηλεόραση. Ξέρετε, όταν είπα μια σχετική κουβέντα σε κάποιους διευθυντές σε ένα κανάλι, μου είπαν “ξέρεις, αυτή είναι η τηλεόραση”, δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε και το μαχαίρι και το πεπόνι, οπότε δεν θέλουμε και αντιδράσεις και μην πολυμιλάτε. Τι να πεις τώρα σ’ αυτή τη φασιστική προσέγγιση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα