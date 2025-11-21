Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν θα κάνω ξανά το «Πάμε Πακέτο», κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους
Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός, επισήμανε η παρουσιάστρια

Αρνητική στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει ξανά την εκπομπή «Πάμε Πακέτο» εμφανίστηκε η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι πρόκειται για έναν κύκλο που έχει κλείσει και δήλωσε ευτυχής που αποτέλεσε μέρος του συγκεκριμένου τηλεοπτικού προγράμματος. Αντιθέτως, αν επέστρεφε τηλεοπτικά, θα ήθελε να αναλάβει κάτι που να διαφέρει από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το'Χουμε», την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, και ανέφερε ότι ακόμα και σήμερα ο κόσμος δείχνει το ενδιαφέρον του για το «Πάμε Πακέτο», παρακολουθώντας επεισόδιά του στο Youtube. «Το Πάμε Πακέτο εξακολουθεί να υφίσταται, δεν τελείωσε ποτέ γιατί το βλέπουν όλοι στο Youtube. Δεν το περίμενα. Σίγουρα θα μπορούσε να επιστρέψει, πάντως εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός, είμαι ευτυχής που τον ολοκλήρωσα, Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους. Αν ήταν να υπάρχει άλλη παρουσιάστρια, θα είχε βρεθεί ήδη», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε πως θα ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση, εφόσον της δινόταν η ευκαιρία να υλοποιήσει μια διαφορετική ιδέα. «Δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στην τηλεόραση με το ίδιο προϊόν, αν θα γυρίσω θα κάνω κάτι διαφορετικό που το έχω ήδη στο μυαλό μου, αλλά αυτό που σκέφτομαι κάτι που δεν αντιλαμβάνονται οι διευθυντές προγραμμάτων. Δεν έχω κάνει κάποια πρόταση», σημείωσε κλείνοντας τις δηλώσεις της.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

