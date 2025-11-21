Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν θα κάνω ξανά το «Πάμε Πακέτο», κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν θα κάνω ξανά το «Πάμε Πακέτο», κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους
Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός, επισήμανε η παρουσιάστρια
Αρνητική στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει ξανά την εκπομπή «Πάμε Πακέτο» εμφανίστηκε η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι πρόκειται για έναν κύκλο που έχει κλείσει και δήλωσε ευτυχής που αποτέλεσε μέρος του συγκεκριμένου τηλεοπτικού προγράμματος. Αντιθέτως, αν επέστρεφε τηλεοπτικά, θα ήθελε να αναλάβει κάτι που να διαφέρει από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα.
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το'Χουμε», την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, και ανέφερε ότι ακόμα και σήμερα ο κόσμος δείχνει το ενδιαφέρον του για το «Πάμε Πακέτο», παρακολουθώντας επεισόδιά του στο Youtube. «Το Πάμε Πακέτο εξακολουθεί να υφίσταται, δεν τελείωσε ποτέ γιατί το βλέπουν όλοι στο Youtube. Δεν το περίμενα. Σίγουρα θα μπορούσε να επιστρέψει, πάντως εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός, είμαι ευτυχής που τον ολοκλήρωσα, Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους. Αν ήταν να υπάρχει άλλη παρουσιάστρια, θα είχε βρεθεί ήδη», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί
Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λί
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το'Χουμε», την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, και ανέφερε ότι ακόμα και σήμερα ο κόσμος δείχνει το ενδιαφέρον του για το «Πάμε Πακέτο», παρακολουθώντας επεισόδιά του στο Youtube. «Το Πάμε Πακέτο εξακολουθεί να υφίσταται, δεν τελείωσε ποτέ γιατί το βλέπουν όλοι στο Youtube. Δεν το περίμενα. Σίγουρα θα μπορούσε να επιστρέψει, πάντως εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός, είμαι ευτυχής που τον ολοκλήρωσα, Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους. Αν ήταν να υπάρχει άλλη παρουσιάστρια, θα είχε βρεθεί ήδη», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε πως θα ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση, εφόσον της δινόταν η ευκαιρία να υλοποιήσει μια διαφορετική ιδέα. «Δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στην τηλεόραση με το ίδιο προϊόν, αν θα γυρίσω θα κάνω κάτι διαφορετικό που το έχω ήδη στο μυαλό μου, αλλά αυτό που σκέφτομαι κάτι που δεν αντιλαμβάνονται οι διευθυντές προγραμμάτων. Δεν έχω κάνει κάποια πρόταση», σημείωσε κλείνοντας τις δηλώσεις της.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί
Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα