Ενοχλημένος ο Αντώνης Καρυστινός με ερώτηση για τη σύζυγο και το παιδί του: Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα

Ο ηθοποιός δεν ήθελε να απαντήσει για την οικογένειά του

Στέλλα Μούτσιου
Ενοχλημένος έδειξε να είναι ο Αντώνης Καρυστινός όταν σε συνέντευξή του τον ρώτησαν για τη σύζυγό του και το παιδί του.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Happy Day την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και δήλωσε αρχικά πως πέρασε τις γιορτές «εδώ, από τη μια οικογένεια στην άλλη», όμως όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Η σύζυγος και το παιδί σας είναι στο εξωτερικό;», εκείνος με αυστηρότητα θέλησε να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη συζήτηση πριν καν αρχίσει.

Ο Αντώνης Καρυστινός απάντησε συγκεκριμένα: «Θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα, γιατί παίζω και σε λίγο και έχω μπει τον ρόλο», δείχνοντας την ενόχλησή του. 

Ο ρεπόρτερ, ωστόσο, επέμεινε και συνέχισε να τον ρωτά εάν πέρασε οικογενειακά τις γιορτές, με τον ηθοποιό να λέει: «Εσείς κάνατε οικογενειακά γιορτές; Κι εμείς».

Ο Αντώνης Καρυστινός σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Ιανουάριο του 2024 στο «Πρωινό» είχε αποκαλύψει ότι η σύζυγος και το παιδί του μένουν μόνιμα στο Λονδίνο και πως ο ίδιος ταξιδεύει συχνά για να τους βλέπει.

Ο ηθοποιός είχε πει αναλυτικά: «Είναι 5 χρόνια. Τώρα ήρθαν στις γιορτές, φύγαμε μαζί και επέστρεψα τη Δευτέρα. Μόλις τελειώνω τα γυρίσματα, μένω στο Λονδίνο. Η σύζυγός μου δουλεύει εκεί και η κόρη μου που είναι 8 χρόνων πηγαίνει σε αγγλόφωνο σχολείο -μιλάει εξαιρετικά ελληνικά. Τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο τα σχολεία σταματούν, οπότε πολύ συχνά περνάμε χρόνο μαζί».

