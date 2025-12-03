Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Αντώνης Καρυστινός για την εγκατάσταση στην Αγγλία: Είναι αδιανόητο να φεύγεις, ήταν κανονική μετανάστευση
Ως μπαμπάς και ως σύζυγος έλεγα πάμε, δεν στεκόμουν στη δυσκολία, εξήγησε ο ηθοποιός
Μιλώντας για την απόφαση που είχε πάρει με τη σύζυγό του να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, ώστε να εγκατασταθούν στην Αγγλία, ο Αντώνης Καρυστινός διευκρίνισε ότι ήταν «κανονική μετανάστευση»και εξομολογήθηκε πως αυτή η αλλαγή στη ζωή τους ήταν κάτι το αδιανόητο.
Ο Αντώνης Καρυστινός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, και εξήγησε ότι η οικονομική κρίση τους οδήγησε στο να αποφασίσουν να προτιμήσουν ως βάση τους την Αγγλία. Όσον αφορά στην επιλογή της συγκεκριμένης χώρας, σημαντικό ρόλο έπαιξε μεταξύ άλλων η γλώσσα.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Είχαμε οικονομική κρίση και είπαμε μήπως να ανοίξουμε και μια άλλη πόρτα να δούμε τι μπορούμε να φέρει η ζωή. Και η κόρη μου ήταν μικρούλα, ήταν δυο ετών. Έτσι μπήκε ένα νέο φως, βγήκε κάτι πολύ όμορφο από αυτό. Διαλέξαμε την Αγγλία γιατί δεν μπορούσαμε με τίποτα να μάθουμε γερμανικά, κανένας από τους δυο μας. Η Αμερική είναι πάρα πολύ μακριά, οπότε ήταν κάτι ασφαλές και από απόσταση γλώσσας, και από άποψη ευκαιριών και απόστασης από την Ελλάδα».
Παρά τις δυσκολίες και τις πιθανές ευκαιρίες, ο ίδιος δεν εστίασε σε αυτές, αλλά προσέγγισε το ζήτημα πρακτικά, αφού έπρεπε να διευθετηθούν πολλά ζητήματα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είναι αδιανόητο να φεύγεις. Ήταν κανονική μετανάστευση. Ως μπαμπάς και ως σύζυγος έλεγα πάμε, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα; Πρακτικά και πάμε. Η αδρεναλίνη που νιώθεις, οι καινούργιες πληροφορίες. Δεν είναι ταξίδι, πρέπει να οργανώσεις τη ζωή σου εκεί. Δεν πας ταξίδι, δεν σου αλλάζουν σεντόνια. Δεν στεκόμουν στη δυσκολία ή την ευκαιρία, έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Είχαμε βρει σπίτι, πήραμε τα βασικά πράγματα και τα υπόλοιπα τα αγοράσαμε εκεί. Βρήκε δουλειά και η σύζυγός μου. Βρέθηκαν τα πράγματα και οι ευκαιρίες. Θα το ξανάκανα».
