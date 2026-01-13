Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Άνα ντε Άρμας και Τζέικομπ Ελόρντι ήρθαν πολύ κοντά στις Χρυσές Σφαίρες, δείτε φωτογραφίες
Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί
Άνα ντε Άρμας και Τζέικομπ Ελόρντι συναντήθηκαν στις Χρυσές Σφαίρες 2026 και η οικειότητα ανάμεσά τους δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί, με φωτογραφίες από τη βραδιά να τους δείχνουν να κρατιούνται χέρι-χέρι, να συζητούν με ζωηρή διάθεση, να χαμογελούν και να γελούν ενώ τους απαθανάτιζαν στον χώρο της τελετής.
Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν άνοιξαν νέα κουβέντα στα διεθνή μέσα για το αν πρόκειται απλώς για μια φιλική στιγμή ή για κάτι περισσότερο. Μέχρι τώρα, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι υφίσταται φλερτ ή κάποια σχέση ανάμεσα στους δύο, πέρα από τη δημόσια, εμφανώς θερμή τους αλληλεπίδραση.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Άνα ντε Άρμας και ο Τζέικομπ Ελόρντι έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, καθώς είχαν βρεθεί μαζί στο θρίλερ «Deep Water». Η Άνα ντε Άρμας φέρεται να έχει χωρίσει πρόσφατα από τον Τομ Κρουζ, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι έχει επίσης χωρίσει από την Ολίβια Τζέιντ. Η χρονική συγκυρία των δύο χωρισμών είναι ένας από τους λόγους που η κοινή τους εμφάνιση στις Χρυσές Σφαίρες συζητήθηκε έντονα, παρότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
