Η Κοντσίτα δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά με τη Eurovision: Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα τη σχολιάσω περαιτέρω
Η Κοντσίτα δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά με τη Eurovision: Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα τη σχολιάσω περαιτέρω
Προχωρώ μπροστά για να επικεντρωθώ περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ και να αφήσω νέα πράγματα να εξελιχθούν, εξήγησε η νικήτρια του 2014
Την αποχώρησή της από οτιδήποτε αφορά τη Eurovision ανακοίνωσε η Κοντσίτα Βουρστ, η οποία είχε αναδειχθεί νικήτρια του διαγωνισμού το 2014.
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και εξήγησε πως παρόλο που η Eurovision παραμένει μέρος της ιστορίας της, έχει αποφασίσει να μην βρεθεί ξανά στη σκηνή του μουσικού σόου για προσωπικούς της λόγους.
Στην ανάρτησή της η Κοντσίτα έγραψε συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζοντας πως ούτε φέτος θα εμφανιστεί στην Eurovision ως πρώην νικήτρια: «Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου, το εφαλτήριό μου και ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαι βαθιά ευγνώμων. Ως καλλιτέχνης, η αλλαγή είναι η μεγαλύτερή μου σταθερά. Από εδώ και στο εξής αποσύρομαι από το πλαίσιο της Eurovision. Προχωρώ μπροστά για να επικεντρωθώ περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ και να αφήσω νέα πράγματα να εξελιχθούν. Η σύνδεσή μου με τη Eurovision παραμένει – ως μέρος της ιστορίας μου, όχι ως ο χώρος για τα επόμενα βήματά μου. Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα τη σχολιάσω περαιτέρω. Ευχαριστώ. Με αγάπη, Τομ».
Δείτε την ανάρτηση
Η 70η επετειακή διοργάνωση της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο. Ο Α’ ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου. Οι χώρες που θα συμμετέχουν είναι οι εξής: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και εξήγησε πως παρόλο που η Eurovision παραμένει μέρος της ιστορίας της, έχει αποφασίσει να μην βρεθεί ξανά στη σκηνή του μουσικού σόου για προσωπικούς της λόγους.
Στην ανάρτησή της η Κοντσίτα έγραψε συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζοντας πως ούτε φέτος θα εμφανιστεί στην Eurovision ως πρώην νικήτρια: «Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου, το εφαλτήριό μου και ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαι βαθιά ευγνώμων. Ως καλλιτέχνης, η αλλαγή είναι η μεγαλύτερή μου σταθερά. Από εδώ και στο εξής αποσύρομαι από το πλαίσιο της Eurovision. Προχωρώ μπροστά για να επικεντρωθώ περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ και να αφήσω νέα πράγματα να εξελιχθούν. Η σύνδεσή μου με τη Eurovision παραμένει – ως μέρος της ιστορίας μου, όχι ως ο χώρος για τα επόμενα βήματά μου. Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα τη σχολιάσω περαιτέρω. Ευχαριστώ. Με αγάπη, Τομ».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η 70η επετειακή διοργάνωση της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο. Ο Α’ ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου. Οι χώρες που θα συμμετέχουν είναι οι εξής: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα