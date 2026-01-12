Παναγιώτης Τιμογιαννάκης για Βάνα Μπάρμπα: Θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ, αν ζούσε μόνο για τη δουλειά της
Παναγιώτης Τιμογιαννάκης για Βάνα Μπάρμπα: Θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ, αν ζούσε μόνο για τη δουλειά της
Θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως και ψηλά, είπε ο κριτικός κινηματογράφου για την ηθοποιό
Την άποψη ότι η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ λόγω της προβολής που της χάρισε η συμμετοχή της στην ταινία Mediterraneo εξέφρασε ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Ο κριτικός κινηματογράφος τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα είχε γίνει, μόνο αν η ηθοποιός λειτουργούσε ως άνθρωπος απόλυτα αφοσιωμένος στην καριέρα του.
Καλεσμένος στο «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης ρωτήθηκε για το αν η Βάνα Μπάρμπα θα μπορούσε να έχει μία πορεία στην Αμερική, με εκείνον να απαντά: «Βεβαίως, αν ήταν από τη στόφα εκείνη που ζει μόνο για τη δουλειά της. Επειδή το έζησα, θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως και ψηλά. Αλλά η ίδια δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Όχι γιατί ήταν χαζή προς Θεού. Αλλά δεν ήτανε μέσα της, στα σχέδιά της, δεν το είχε δει έτσι».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης θυμήθηκε ένα σκηνικό στο μπαρ της απονομής των Όσκαρ, όταν η Βάνα Μπάρμπα εμφανίστηκε μαζί με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος ήταν χρηματοδότης της παραγωγής του Mediterraneo. Ο κριτικός κινηματογράφου εξήγησε ότι προσφέρθηκε να κεράσει τρία ποτήρια σαμπάνια, διευκρινίζοντας πως δεν επρόκειτο για μπουκάλι, όπως συχνά έχει ειπωθεί. «Ήταν 16 δολάρια το ένα εκείνη τη χρονιά», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε τότε επαφή με τον ατζέντη του Μάικλ Ντάγκλας για πιθανή συνεργασία σε μια ταινία με φόντο το Μεξικό, που όμως δεν τελεσφόρησε. «Έγινε τότε και μία επαφή στις μέρες που μείναμε, μετά την press conference από ατζέντη του Μάικλ Ντάγκλας που θα έκανε και μια ταινία στο Μεξικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες, γιατί η Βάνα δεν είχε πολλές πληροφορίες να μου μεταφέρει. Μετά ήρθε εδώ και έκανε ένα σίριαλ στον ΑΝΤ1», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
