O Πολ Μέσκαλ ανακοίνωσε ότι θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα επόμενα δύο χρόνια
GALA
Πολ Μέσκαλ δημοσιότητα

O Πολ Μέσκαλ ανακοίνωσε ότι θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα επόμενα δύο χρόνια

Δεν θέλω να καταλήξω να απεχθάνομαι αυτό που αγαπώ, δήλωσε ο ηθοποιός

O Πολ Μέσκαλ ανακοίνωσε ότι θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα επόμενα δύο χρόνια
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας αποφάσισε να κάνει ο Πολ Μέσκαλ. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του στον Guardian, με αφορμή τις νέες του ταινίες «The History of Sound» και «Hamnet», ο ηθοποιός σκοπεύει να «αποσυρθεί» μέχρι το 2028, χρονιά που αναμένεται να κυκλοφορήσει η φιλόδοξη παραγωγή για τους Beatles υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σαμ Μέντες, στην οποία θα υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

«Ο κόσμος θα κάνει ένα διάλειμμα από εμένα και εγώ από εκείνον», δήλωσε ο Ιρλανδός ηθοποιός κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης με τον συμπρωταγωνιστή του στο «History of Sound», Τζος Ο'Κόνορ.

«Βρίσκομαι στον χώρο πέντε ή έξι χρόνια τώρα και νιώθω πολύ τυχερός. Όμως, μαθαίνω πλέον ότι δεν νομίζω πως μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω με αυτούς τους ρυθμούς. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική; Δεν θέλω να καταλήξω να απεχθάνομαι αυτό που αγαπώ. Μπορεί να ακούγεται τολμηρό, αλλά προτιμώ να μην είμαι καθόλου πάνω στο ''τρένο'', αν αυτή είναι η μοναδική επιλογή», συμπλήρωσε.

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν των βραβείων, ο Μέσκαλ πρόκειται να ξεκινήσει τα γυρίσματα για το πρότζεκτ των Beatles που θα αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές ταινίες μυθοπλασίας, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος του συγκροτήματος. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για το 2028.

Παράλληλα, θα συμμετέχει και στο «Merrily We Roll Along», την κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ την οποία ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερσκοπεύει να γυρίσει σταδιακά.

Από την εποχή που καθιερώθηκε μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Normal People», ο Μέσκαλ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε εννέα ταινίες μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Μεταξύ αυτών είναι τα: «The Lost Daughter», «God’s Creatures», «Aftersun», «Carmen» και «All of Us Strangers», όπως αναφέρει το World of Reel.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης