Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη Νίκολα Πελτζ: Είμαι ο πιο τυχερός άντρας που σε αποκαλώ γυναίκα μου
Νίκολα Πελτζ Μπρούκλιν Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη Νίκολα Πελτζ: Είμαι ο πιο τυχερός άντρας που σε αποκαλώ γυναίκα μου

Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, πρόσθεσε ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη Νίκολα Πελτζ: Είμαι ο πιο τυχερός άντρας που σε αποκαλώ γυναίκα μου
Στέλλα Μούτσιου
Δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη Νίκολα Πελτζ έκανε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.

Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ θέλησε να ευχηθεί στη σύζυγό του καθώς είχε τα γενέθλιά της στις 9 Ιανουαρίου. Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, λοιπόν, ο 26χρονος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τον γάμο του με την ηθοποιό και μία ξεχωριστή δική της και εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του για την 31χρονη: «Αγαπημένη μου Νίκολα, χρόνια πολλά όμορφο κορίτσι. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά και είμαι ο πιο τυχερός άντρας που σε αποκαλώ γυναίκα μου. Είσαι ο πιο αστείος και σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που ξέρω. Ανυπομονώ να μείνω νέος μαζί σου κοριτσάκι».

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @brooklynpeltzbeckham


Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη Νίκολα Πελτζ: Είμαι ο πιο τυχερός άντρας που σε αποκαλώ γυναίκα μου

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
