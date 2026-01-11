Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη Νίκολα Πελτζ: Είμαι ο πιο τυχερός άντρας που σε αποκαλώ γυναίκα μου
Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, πρόσθεσε ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ
Δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη Νίκολα Πελτζ έκανε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.
Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ θέλησε να ευχηθεί στη σύζυγό του καθώς είχε τα γενέθλιά της στις 9 Ιανουαρίου. Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, λοιπόν, ο 26χρονος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τον γάμο του με την ηθοποιό και μία ξεχωριστή δική της και εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του για την 31χρονη: «Αγαπημένη μου Νίκολα, χρόνια πολλά όμορφο κορίτσι. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά και είμαι ο πιο τυχερός άντρας που σε αποκαλώ γυναίκα μου. Είσαι ο πιο αστείος και σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που ξέρω. Ανυπομονώ να μείνω νέος μαζί σου κοριτσάκι».
Δείτε την ανάρτηση
