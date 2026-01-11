Γιώργος Θεοφάνους για Eurovision: Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης
Γιώργος Θεοφάνους για Eurovision: Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης
Δυστυχώς η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα πλέον, σχολίασε ο συνθέτης για τον διαγωνισμό
Για την Eurovision απάντησε ο Γιώργος Θεοφάνους, επισημαίνοντας πως δεν θα συμμετείχε ξανά ως συνθέτης.
Ο Γιώργος Θεοφάνους έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και εξήγησε πως πλέον ο διαγωνισμός αυτός έχει να κάνει περισσότερο με την εμφάνιση πλέον, παρά με το τραγούδι.
Ο συνθέτης είπε συγκεκριμένα για την Eurovision: «Δεν είναι η ώρα ακόμα να μιλήσουμε για τη Eurovision. Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό. Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα. Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfks9gqsa4jd)
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή του για τους νέους καλλιτέχνες, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι παλιά ήταν καλύτερα, είναι άδικο για τα σημερινά παιδιά. Να αποδείξουν τι είναι μέσα από τα τραγούδια τους».
Ο Γιώργος Θεοφάνους έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και εξήγησε πως πλέον ο διαγωνισμός αυτός έχει να κάνει περισσότερο με την εμφάνιση πλέον, παρά με το τραγούδι.
Ο συνθέτης είπε συγκεκριμένα για την Eurovision: «Δεν είναι η ώρα ακόμα να μιλήσουμε για τη Eurovision. Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό. Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα. Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή του για τους νέους καλλιτέχνες, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι παλιά ήταν καλύτερα, είναι άδικο για τα σημερινά παιδιά. Να αποδείξουν τι είναι μέσα από τα τραγούδια τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα