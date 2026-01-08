Ο  Κώστας Κακκαβάς έγινε 90 ετών, η  αδημοσίευτη φωτογραφία του από το παρελθόν
Ο  Κώστας Κακκαβάς έγινε 90 ετών, η  αδημοσίευτη φωτογραφία του από το παρελθόν

Το Studio Κλεισθένης ευχήθηκε στον ηθοποιό δημοσιεύοντας το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο στο Instagram

Ο  Κώστας Κακκαβάς έγινε 90 ετών, η  αδημοσίευτη φωτογραφία του από το παρελθόν
Τα 90ά του γενέθλια γιορτάζει σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο Κώστας Κακαβάς και το Studio Κλεισθένης του ευχήθηκε, φέρνοντας στο φως μια αδημοσίευτη φωτογραφία από το παρελθόν.

Συγκριμένα, πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο στο οποίο ο ηθοποιός απαθανατίζεται, φορώντας στρατιωτική στολή και έχοντας ένα τσιγάρο στο χέρι. Ωστόσο, δεν δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με το πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία. 

 Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram αναφέρεται: «Το Studio Κλεισθένης στέλνει τις ευχές του στον αγαπημένο μας ηθοποιό Κώστα Κακαβά, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλια του και γίνεται 90 χρονών».

