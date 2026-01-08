Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν πρέπει να ανησυχούμε, είπε ο Μάκης Δελαπόρτας για την κατάσταση της υγείας της
Η ηθοποιός νοσηλεύεται από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από αδιαθεσία που ένιωσε
Αισιόδοξος για την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη φάνηκε ο Μάκης Δελαπόρτας σε δηλώσεις του. Η ηθοποιός νοσηλεύεται από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, καθώς αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, όταν έπεσε το οξυγόνο της, ενώ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.
Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός και συγγραφέας εξήγησε πως επικοινώνησε πρόσφατα με τη Ζωζώ Σαπουτνζάκη και τόνισε πως η κατάστασή της δεν είναι ανησυχητική.
«Δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί, πριν από τέσσερις πέντε ημέρες περίπου, είχα μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί της, ήταν να βρεθούμε και ήταν πολύ χαρούμενη. Η Ζωζώ είναι η Ζωζώ, έτσι όπως την ξέρουμε στη σκηνή είναι και στο σπίτι. Όταν πας στο σπίτι της, η Ζωζώ θα σηκωθεί, θα σου τραγουδήσει και θα σου χορέψει. Τώρα, βέβαια, έχει και κάποια κινητικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν αλλά δεν νομίζω πως η Ζωζώ το βάζει εύκολα κάτω», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ανέφερε πως μόλις η στενή φίλη της ηθοποιού, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, αντιλήφθηκε ότι το οξυγόνο της έχει πέσει, ενημέρωσε άμεσα τους γιατρούς. «Μόλις είδε η Σταυρίνα, που είναι κοντά της, ότι το οξυγόνο της έπεσε, αμέσως ενημέρωσε τους γιατρούς και την πήγε στο νοσοκομείο. Σήμερα, μαθαίνω πως το οξυγόνο στη Ζωζώ είναι 97 και είναι πολύ καλά», πρόσθεσε.
Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, η κυρία Σταυρίνα Ευστρατιάδου εξήγησε πώς βρέθηκε στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη, διευκρινίζοντας πως πολύ γρήγορα θα επιστρέψει στο σπίτι της.
Όπως είπε, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Η κυρία Σαπουντζάκη είναι πολύ καλά. Την Κυριακή το βράδυ είμαστε με φίλους στο σπίτι και ένιωσε μία αδιαθεσία. Είδα ότι έπεσε λίγο το οξυγόνο, γύρω στο 82. Μίλησα με τον γιατρό της και μου είπε προληπτικά να την πάω στο νοσοκομείο. Πήγαμε στο νοσοκομείο και την κράτησαν για τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν. Είναι πολύ καλά. Παρασκευή - Σάββατο θα γυρίσει στο σπίτι της. Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά. Βγαίνω στην εκπομπή για να διαψεύσω κάποιες εφημερίδες που συσχέτισαν το πρόβλημα υγείας της με το εγκεφαλικό που πέρασε πριν από δύο χρόνια».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
