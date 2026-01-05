Eurovision 2026: Στις 7 Φεβρουαρίου η κυκλοφορία του τραγουδιού της Antigoni Buxton για την Κύπρο
Eurovision 2026: Στις 7 Φεβρουαρίου η κυκλοφορία του τραγουδιού της Antigoni Buxton για την Κύπρο

Η τραγουδίστρια θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά

Στέλλα Μούτσιου
Στις 7 Φεβρουαρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 η Antigoni Buxton.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διαγωνισμού, η τραγουδίστρια θα παρουσιάσει πρώτη φορά ζωντανά το κομμάτι της στον ελληνικό εθνικό τελικό Sing for Greece 2026, ως καλεσμένη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το τραγούδι βρίσκεται στην τελική φάση παραγωγής και αναμένεται να είναι έτοιμο πολύ σύντομα, ώστε να ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο τα γυρίσματα του επίσημου βιντεοκλίπ στην Κύπρο, μία επιλογή που έγινε ώστε να εκφράσει η ερμηνεύτρια την αγάπη της για την πατρίδα της.


Σε δηλώσεις που έκανε τον περασμένο Νοέμβριο στην εκπομπή Super Κατερίνα, η Antigoni Buxton ανέφερε για την συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό: «Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο ήμουν στο Λονδίνο και ξαφνικά με πήραν από τη Minos EMI, μου το είπαν και έπαθα σοκ. Όταν έχεις ένα όνειρο που το θες πολύ και ξαφνικά γίνεται, αρχικά απορείς. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και ευγνώμων και νομίζω ότι η πρόταση ήρθε τη σωστή ώρα».

Όσο για το πώς φαντάζεται την εμφάνισή της στη σκηνή σχολίασε: «Θέλω να έχει φουλ σόου, να είναι θεατρικό. Σίγουρα θα είναι χορευτικό, θα έχει κέφι, αλλά θα ήθελα και στιγμές να μπορώ να δείξω τη φωνή μου».

