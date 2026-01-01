Η Κάιλι Μινόγκ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά... με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ
Η Κάιλι Μινόγκ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά... με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ
Η ποπ σταρ καλωσόρισε το 2026 με ανεπιτήδευτο ύφος
Με ανεπιτήδευτο ύφος υποδέχτηκε η Κάιλι Μινόγκ το 2026, κάνοντας την πρώτη ανάρτηση του έτους με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ.
Η τραγουδίστρια ανάρτησε μετά την αλλαγή του έτους φωτογραφίες στο Instagram από την κουζίνα της, όπου πόζαρε καθισμένη σε έναν πάγκο φορώντας πουά πιτζάμες. Στα στιγμιότυπα, η Κάιλι Μινόγκ εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ, προβάλλοντας τη φυσική της εικόνα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μινόγκ σημείωσε : «Καλημέρα 2026! Εις υγείαν», στέλνοντας ένα σύντομο μήνυμα με ευχές για τη νέα χρονιά στους διαδικτυακούς της φίλους.
Δείτε την ανάρτησή της
