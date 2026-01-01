Η Κάιλι Μινόγκ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά... με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ
GALA
Κάιλι Μινόγκ Πιτζάμες 2026

Η Κάιλι Μινόγκ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά... με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ

Η ποπ σταρ καλωσόρισε το 2026 με ανεπιτήδευτο ύφος

Η Κάιλι Μινόγκ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά... με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με ανεπιτήδευτο ύφος υποδέχτηκε η Κάιλι Μινόγκ το 2026, κάνοντας την πρώτη ανάρτηση του έτους με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε μετά την αλλαγή του έτους φωτογραφίες στο Instagram από την κουζίνα της, όπου πόζαρε καθισμένη σε έναν πάγκο φορώντας πουά πιτζάμες. Στα στιγμιότυπα, η Κάιλι Μινόγκ εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ, προβάλλοντας τη φυσική της εικόνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μινόγκ σημείωσε : «Καλημέρα 2026! Εις υγείαν», στέλνοντας ένα σύντομο μήνυμα με ευχές για τη νέα χρονιά στους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Κάιλι Μινόγκ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά... με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ
Η Κάιλι Μινόγκ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά... με τις πιτζάμες της και μία κούπα καφέ
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης