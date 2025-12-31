O Νίκος Γρίτσης αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Έκπτωτος άγγελος» : Ήταν ιστορία από μία ημέρα κρατητηρίου που έμεινα μέσα
O Νίκος Γρίτσης αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Έκπτωτος άγγελος» : Ήταν ιστορία από μία ημέρα κρατητηρίου που έμεινα μέσα
Ο γνωστός στιχουργός μίλησε μεταξύ άλλων για το επιτυχημένο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου
Για το διάστημα που πέρασε στη φυλακή μίλησε ο Νίκος Γρίτσης και εξήγησε πως όσο βρισκόταν στην απομόνωση ξεκίνησε να γράφει τους πρώτους στίχους του, ενώ παράλληλα αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το επιτυχημένο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου "Έκπτωτος άγγελος".
Ο στιχουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως επειδή έψαχνε να βρει τι θα κάνει μετά την αποφυλάκισή του για να βιοποριστεί, ξεκίνησε να γράφει τραγούδια μετά από πολύ διάβασμα.
Όπως αποκάλυψε, τα περισσότερα τραγούδια που γράφει είναι βιωματικά, όπως και το τραγούδι «Κρίση», το οποίο αφορά σε πρώην σύντροφό του, η οποία τον είχε επισκεφθεί στη φυλακή και του ανακοίνωσε πως ήταν έγκυος με το παιδί ενός άλλου άντρα, ενώ για το "Έκπτωτος άγγελος" που ερμήνευσε ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Ο “Έκπτωτος άγγελος” ήταν ιστορία από μία ημέρα κρατητηρίου, που έμεινα μέσα. Μπήκα στη διαδικασία αυτοκαταστροφής για να καταλάβω το λάθος και να το παραδεχτώ. Μπορείς να πάρεις μία ασχήμια και να την κάνεις ομορφιά. Επιτυχία για μένα είναι να επιβιώσει ένα τραγούδι μία και δύο χρονιές. Ένα τραγούδι που μπορεί για ένα εξάμηνο να κάνει κάτι, δεν μου έδωσε χαρά και ικανοποίηση, ούτε και τα λεφτά που θα μου επέτρεπαν να ζήσω. Εμείς οι στιχουργοί είμαστε οι φτωχοί συγγενείς του ελληνικού τραγουδιού».
Ο Νίκος Γρίτσης ανέφερε στη συνέχεια για τη φυλάκισή του και την ενασχόλησή του με τη μουσική: «30 χρόνια πριν, το 1995, υπήρξε μία προφυλάκιση, την οποία δεν θα την έλεγα άδικη, αλλά ήταν "πολύ" για εκείνο που είχε συμβεί εκείνη την εποχή. Από αυτή την προφυλάκιση είδα μονοπάτι, δρόμο, πήρα χαμπάρι σιγά σιγά τον εαυτό μου. Έμεινα 15 μήνες στη φυλακή, στην απομόνωση άρχισα να γράφω στίχους. Ήταν Χριστούγεννα του '95 μέσα στην απομόνωση και σκεφτόμουν "τι θα κάνεις τώρα που δεν θα σε παίρνει κανένας για δουλειά;" και άκουσα από πίσω το τραγούδι της Καίτης Γαρμπή "Θα μελαγχολήσω", αλλά χωρίς στίχους. Άκουγα μόνο τη μελωδία. Και σιγά σιγά επειδή δεν είχα τι να κάνω στην απομόνωση, άρχισα να γράφω λόγια πάνω στη μελωδία αυτή και άρχισα να εκπαιδεύομαι σαν στιχουργός. Διάβαζα κυρίως μέσα στη φυλακή, πράγμα που σε κάνει να θέλεις μετά να γράψεις. Διάβαζα Χρόνη Μίσσιο, Καρυωτάκη, Πολυδούρη, Ρίτσο. Για να με βοηθήσει ψυχολογικά το έκανα. Πρέπει με κάτι να ασχοληθείς. Ακούς μουσική, γυμνάζεσαι και διαβάζεις και κανένα βιβλίο».
