Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν γίνει μητέρα, δείτε φωτογραφίες
Ύστερα από δύο χρόνια αρραβώνα, διαλέξαμε την αγάπη, σχολίασε η ηθοποιός για τον σύζυγό της
Παντρεύτηκε η Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη λίγο πριν γίνει μητέρα για πρώτη φορά.
Η ηθοποιός που είχε γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται» έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο με τον σύζυγό της Μάρκο Κόχαμπ, ο οποίος είναι Μεξικανός αρχιτέκτονας.
Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί μακριά από «φώτα» της δημοσιότητας, με την Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη να αναρτά σε Instagram stories στιγμιότυπα από την προετοιμασία της πριν από την τελετή, δείχνοντας παράλληλα και τη φουσκωμένη της κοιλιά. Σε άλλη εικόνα πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της, παρουσιάζοντας το μονόπετρό της.
Σε άλλη ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός τόνισε ότι το 2025 έφερε πολλές σημαντικές και ευχάριστες εξελίξεις στη ζωή της: την εγκυμοσύνη και τον γάμο της έπειτα από δύο χρόνια αρραβώνα.
Όπως έγραψε αναλυτικά λίγο πριν αποχαιρετήσει τη φετινή χρονιά: «Το 2025 ήταν ήπιο και ειλικρινές. Αναδιάταξε τα σχέδιά μας, απάλυνε τις αιχμές μου και μου έδωσε τα δύο πράγματα που θα κουβαλώ για πάντα. Έγινα μητέρα (σχεδόν), όχι όταν νόμιζα ότι θα γινόμουν, αλλά ακριβώς όταν η ψυχή μου ήταν έτοιμη. Ύστερα από δύο χρόνια αρραβώνα, διαλέξαμε την αγάπη αντί για το σωστό timing. Χωρίς θέαμα. Χωρίς βιασύνη. Μόνο εμείς, η οικογένειά μας και μια υπόσχεση που δόθηκε ήσυχα, με γεμάτες καρδιές. Το 2025 μου έμαθε ότι οι πιο ουσιαστικές στιγμές δεν ζητούν άδεια, δεν περιμένουν την τελειότητα και δεν χρειάζονται κοινό. Απλώς έρχονται και σε αλλάζουν. Αποχαιρετώ αυτή τη χρονιά σε ένα νέο κεφάλαιο του εμείς, γειωμένη και βαθιά ευγνώμων. Ευχαριστώ, 2025. Ήσουν μεταμορφωτικό. Γεια σου, 2026. Μπαίνω σε εσένα πιο ήπια, πιο δυνατή και ακριβώς εκεί όπου πρέπει να βρίσκομαι».
Η ηθοποιός αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στις 2 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τη φουσκωμένη της κοιλιά να διακρίνεται. «Ένα σιωπηλό άνθισμα», έγραψε πάνω στο Instagram story της.
