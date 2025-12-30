Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός

Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες οκαι το αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις που έκανε στα social media του.Ο ηθοποιός το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του κατά την οποία έγραφε πως ήδη νοσηλευόταν επί δέκα ημέρες, χωρίς να αναφέρει τον λόγο της νοσηλείας του.Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χρήστος Βαλαβανίδης έγραφε αναλυτικά: «(10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι) - Πες μου, τι θα την κάνεις όλην αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; - Θα την εκάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας».Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ του, στην οποία έγραψε αυτή τη φορά: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!» και στα σχόλια σημείωσε: «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».