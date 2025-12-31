Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Οι τάσεις που το 2026 θα είναι παλιές και κουραστικές, από τους influencer και τα Labubu μέχρι τα βραζιλιάνικα οπίσθια
Το 2025 καθιέρωσε έναν νέο, μάλλον απροσδόκητο, κανόνα στο lifestyle: το να δηλώνεις ανοιχτά ότι έχεις σχέση έπαψε να θεωρείται «κουλ». Σύμφωνα με viral άρθρο στη βρετανική Vogue, το να είσαι «κορίτσι σε σχέση με αγόρι» θεωρείται πλέον παρωχημένο, σχεδόν… άβολο.
Οι δημόσιες αναρτήσεις για τον σύντροφο στα social media έχασαν τη λάμψη τους. Όσες γυναίκες ανέφεραν έμμεσα την ύπαρξη σχέσης το έκαναν διακριτικά: ένα χέρι στο κάδρο, μια σκιά στο βάθος, χωρίς επιβεβαιώσεις και χωρίς τις εκδηλώσεις λατρείας του παρελθόντος. Όπως σημειώνει η Joseph, το να είσαι σε σχέση δεν θεωρείται πλέον επιβεβαίωση της γυναικείας ταυτότητας – αντίθετα, το να δηλώνεις single λειτουργεί σήμερα περισσότερο ως «δήλωση αυτονομίας».
Με δεδομένο ότι το 2025 «ακύρωσε» επίσημα τον όρο boyfriend ως trend, το ερώτημα είναι τι ακολουθεί το 2026. Ποιες συνήθειες και τάσεις φαίνεται να οδεύουν προς την έξοδο;
Η αλλαγή είναι εμφανής κυρίως στις νεότερες ηλικίες: η Gen Z στρέφεται σε αναλογικές δραστηριότητες, πειραματίζεται με «dumbphones», αναζητά χόμπι εκτός οθόνης και αντιμετωπίζει τα social media ως κάτι που αφορά περισσότερο τη γενιά των γονιών της. Σε αυτό το περιβάλλον, η έννοια του influencer δείχνει να χάνει τη δυναμική της.
Όπως συνέβη με άλλες έντονες αισθητικές μόδες του παρελθόντος, το υπερβολικά έντονο αποτέλεσμα θεωρείται ξεπερασμένο, με ολοένα και περισσότερους να προχωρούν ακόμη και σε αφαίρεσή του.
Το τέλος της εποχής των influencerΗ αδιάκοπη έκθεση της προσωπικής ζωής στα social media δείχνει να κουράζει. Ολοένα και περισσότεροι χρήστες μειώνουν τον χρόνο τους στις πλατφόρμες και μοιράζονται λιγότερα για την καθημερινότητά τους.
Η αλλαγή είναι εμφανής κυρίως στις νεότερες ηλικίες: η Gen Z στρέφεται σε αναλογικές δραστηριότητες, πειραματίζεται με «dumbphones», αναζητά χόμπι εκτός οθόνης και αντιμετωπίζει τα social media ως κάτι που αφορά περισσότερο τη γενιά των γονιών της. Σε αυτό το περιβάλλον, η έννοια του influencer δείχνει να χάνει τη δυναμική της.
Τα μεγάλα παγούρια νερούΗ εμμονή με τη διαρκή ενυδάτωση δεν αμφισβητείται, αλλά το ίδιο δεν ισχύει για τα… γιγαντιαία παγούρια. Μετά τον χαρακτηρισμό της μόδας αυτής ως «παρανοϊκής» από τον Ian McEwan, τα ογκώδη Stanley Cups και τα παρόμοια αξεσουάρ δείχνουν να ξεμένουν από στιλ. Η μεταφορά ενός δοχείου σχεδόν στο μέγεθος βρέφους δεν φαντάζει πλέον ιδιαίτερα κομψή.
Η αμηχανία γύρω από τη χρήση του ChatGPTΚαθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο παρούσα, η αξία της ανθρώπινης αυθεντικότητας ανεβαίνει. Η παραδοχή ότι κάποιος χρησιμοποίησε AI – ειδικά για απλές εργασίες που θα μπορούσαν να γίνουν με λίγη σκέψη ή μια απλή αναζήτηση – αναμένεται να προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη αμηχανία.
Η κόπωση τα reality της τηλεόρασηςΗ υπερπαραγωγή reality shows έχει οδηγήσει σε κορεσμό. Παλιότερα επιτυχημένα formats δείχνουν πλέον κουρασμένα, ενώ τα παράγωγα και οι παραλλαγές τους πολλαπλασιάζονται χωρίς αντίστοιχη ποιότητα. Η μοναδική εξαίρεση φαίνεται να παραμένει το «The Traitors», το οποίο εξακολουθεί να ξεχωρίζει.
Οι ενέσεις για την απώλεια βάρουςΤο 2025 χαρακτηρίστηκε από έντονη συζήτηση γύρω από τις ενέσεις απώλειας βάρους. Παρά τα οφέλη για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, ήρθαν στο φως και οι παρενέργειες: απώλεια μαλλιών, οδοντικά προβλήματα, έντονη ναυτία, αλλά και η επιστροφή του βάρους μετά τη διακοπή. Παράλληλα, καταγράφηκαν ανησυχίες για μη εγκεκριμένα σκευάσματα. Η αδιάκοπη δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα δείχνει να εξαντλείται.
Τα LabubuΟι πλαστικές φιγούρες με τα χαρακτηριστικά δόντια έγιναν απρόσμενα δημοφιλείς το 2025, με τιμές που έφτασαν ακόμη και σε πενταψήφια ποσά. Ωστόσο, η υπερβολική διάδοση και η αύξηση της διαθεσιμότητας φαίνεται πως έσβησαν γρήγορα τον ενθουσιασμό.
Αλλαγή στα πρότυπα ομορφιάςΤα Brazilian Butt Lifts, που κυριάρχησαν τη δεκαετία του 2010, δείχνουν πλέον «δεμένα» με μια συγκεκριμένη εποχή.
Όπως συνέβη με άλλες έντονες αισθητικές μόδες του παρελθόντος, το υπερβολικά έντονο αποτέλεσμα θεωρείται ξεπερασμένο, με ολοένα και περισσότερους να προχωρούν ακόμη και σε αφαίρεσή του.
Το 2026 προμηνύεται ως χρονιά απομάκρυνσης από την υπερβολή, την επίδειξη και την ψηφιακή υπερέκθεση – με μεγαλύτερη έμφαση στη διακριτικότητα, την αυθεντικότητα και την επιστροφή σε πιο «γήινες» επιλογές.
