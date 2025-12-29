Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Θυμωμένοι οι φιλόζωοι με την Κιμ Καρντάσιαν για τα Πομεράνιαν που έκανε δώρο στα παιδιά της: Τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια
Η ιδρυτής της PETA είπε ότι η 45χρονη τηλεπερσόνα μπορεί «να επανορθώσει στέλνοντας τα παιδιά της να κάνουν εθελοντική εργασία σε ένα τοπικό καταφύγιο για ζώα»
Σκληρή κριτική στην Κιμ Καρντάσιαν άσκησε η φιλοζωική οργάνωση PETA μετά τα κουτάβια Πομεράνιαν που χάρισε η influencer στα τέσσερα παιδιά της για τα Χριστούγεννα.
«Τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια, και είναι πραγματικά κρίμα που η Κιμ έχασε την ευκαιρία να γίνει εκπρόσωπος για τα κουτάβια που ζουν σε καταφύγια και αντίθετα δέχεται δίκαια κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό», δήλωσε στην Daily Mail η ιδρύτρια της οργάνωσης, Ίνγκριντ Νιούκιρκ.
«Το να αγνοείς την κρίση των αδέσποτων ζώων είναι ασυγχώρητα σκληρό» συμπλήρωσε η ίδια προτρέποντας την Καρντάσιαν «να καλέσει την PETA ή ένα τοπικό καταφύγιο την επόμενη φορά που θα θέλει να φέρει ένα ζώο στο σπίτι της».
Η ιδρυτής της PETA είπε, επίσης, ότι η 45χρονη τηλεπερσόνα μπορεί «να επανορθώσει στέλνοντας τα παιδιά της να κάνουν εθελοντική εργασία σε ένα τοπικό καταφύγιο για ζώα».
Πρότεινε επίσης στην Κιμ Καρντάσιαν να χρηματοδοτήσει «μια εκστρατεία υιοθεσίας σε ένα τοπικό καταφύγιο ή τουλάχιστον μια ημέρα στείρωσης για να βοηθήσει να σταματήσει η αυξανόμενη κρίση με τα αδέσποτα κουτάβια».
Η αντίδραση της οργάνωσης υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων ήρθε μετά τη φωτογραφία με τέσσερα κουτάβια να αγκαλιάζονται που δημοσίευσε η Κιμ Καρντάσιαν στα Instagram Stories της.
«Κάθε παιδί πήρε ένα κουτάβι», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.
