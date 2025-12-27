Η on air έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα - Δείτε το βίντεο
GALA
Νίκος Αλιάγας Αντώνης Ρέμος

Η on air έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα - Δείτε το βίντεο

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής του Νίκου Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση

Η on air έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα - Δείτε το βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αντώνης Ρέμος επεφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα, καθώς εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπή του στη γαλλική τηλεόραση. Ο κορυφαίος ερμηνευτής ταξίδεψε στο Παρίσι και βρέθηκε στο «Chanson Secrète», της εκπομπής που παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας και κάνει συγκινητικές εκπλήξεις σε διάσημους καλεσμένους.

Στο εορταστικό επεισόδιο, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο παρουσιαστής έγινε ξαφνικά… καλεσμένος, με τους συνεργάτες του να τον αιφνιδιάζουν με «άρωμα» Ελλάδας: αρχικά, η Lara Fabian και ο Ycare του τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

Αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, που διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Αλιάγα. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα», προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Δείτε το βίντεο
Το «Δευτέρα», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Μωραΐτη, που κυκλοφορεί από την Panik Records, μπήκε αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχών του Αντώνη Ρέμου. Μέσα σε τρεις εβδομάδες κυκλοφορίας μετρά πάνω από 500.000 Spotify streams και σχεδόν 1 εκατομμύριο YouTube views, ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay και είναι viral στα social media, με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να έχει γίνει σλόγκαν.

Δείτε το βίντεο του «Δευτέρα»

Αντώνης Ρέμος - Δευτέρα - Official Music Video

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης