Η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα, ξεκαθάρισε η τραγουδίστρια μετά τις φήμες ότι σταματάει τις ζωντανές εμφανίσεις της
GALA
Άννα Βίσση Τραγούδι Μουσική

Η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα, ξεκαθάρισε η τραγουδίστρια μετά τις φήμες ότι σταματάει τις ζωντανές εμφανίσεις της

Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω, σχολίασε η καλλιτέχνιδα

Η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα, ξεκαθάρισε η τραγουδίστρια μετά τις φήμες ότι σταματάει τις ζωντανές εμφανίσεις της
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τις φήμες που ήθελαν την Άννα Βίσση να σταματάει από του χρόνου τις ζωντανές εμφανίσεις της, η ίδια η τραγουδίστρια διέψευσε την είδηση, τονίζοντας πως «δεν θα σταματήσει τη νύχτα».

Ενώ η Άννα Βίσση βρισκόταν στη σκηνή του Hotel Ermou, όπου εμφανίζεται για δέκατη συνεχή χρονιά, ανέφερε απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, πως δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί ότι από του χρόνου θα κάνει ένα μουσικό διάλειμμα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η τραγουδίστρια τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ερμήνευε το κομμάτι της «Όσο έχω φωνή»: «Και για να απαντήσω σε αυτά που γράφονται, η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα. Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».

Δείτε το βίντεο

@dygw18k3e0v8

Η ιδια η εορταζουσα Αννα απαντησε στις φημες λέγοντας οτι η Βισση δεν αφηνει ποτε την νυχτα και οσο εχω φωνη θα σας τραγουδάω!

♬ πρωτότυπος ήχος - Sotiris Georgiou
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης