Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο ράπερ EsDeeKid
GALA
Τιμοτέ Σαλαμέ Ράπερ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο ράπερ EsDeeKid

Ο ηθοποιός έδωσε τέλος στις φήμες με ένα βίντεο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο ράπερ EsDeeKid
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στις φήμες που κυκλοφορούσαν πως είναι ο EsDeeKid απάντησε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αυτός που κρύβεται πίσω από την μάσκα του ράπερ.

Πριν από μερικές ημέρες, ο ηθοποιός είχε δώσει μία αινιγματική απάντηση όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του εάν είναι πράγματι ο καλλιτέχνης, όμως αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στα δημοσιεύματα και στα σχόλια γύρω από το θέμα αυτό, δημοσιεύοντας την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου ραπάρει.

Στους στίχους του ο 29χρονος αναφέρει και την σύντροφό του Κάιλι Τζένερ. Συγκεκριμένα, λέει: «Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ, χαλαρός / προσπαθώ να μαζέψω εκατό εκατομμύρια / το κορίτσι έχει ένα δισεκατομμύριο / Τι στο διάολο; Τι υπέροχο συναίσθημα».

Δείτε το βίντεο


Φωτογραφία άρθρου: Getty Image / Ideal Image
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης