Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο ράπερ EsDeeKid
Ο ηθοποιός έδωσε τέλος στις φήμες με ένα βίντεο
Στις φήμες που κυκλοφορούσαν πως είναι ο EsDeeKid απάντησε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αυτός που κρύβεται πίσω από την μάσκα του ράπερ.
Πριν από μερικές ημέρες, ο ηθοποιός είχε δώσει μία αινιγματική απάντηση όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του εάν είναι πράγματι ο καλλιτέχνης, όμως αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στα δημοσιεύματα και στα σχόλια γύρω από το θέμα αυτό, δημοσιεύοντας την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου ραπάρει.
Στους στίχους του ο 29χρονος αναφέρει και την σύντροφό του Κάιλι Τζένερ. Συγκεκριμένα, λέει: «Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ, χαλαρός / προσπαθώ να μαζέψω εκατό εκατομμύρια / το κορίτσι έχει ένα δισεκατομμύριο / Τι στο διάολο; Τι υπέροχο συναίσθημα».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία άρθρου: Getty Image / Ideal Image
