Stone Roses: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Γκάρι Μούνφιλντ
Stone Roses: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Γκάρι Μούνφιλντ

Ο μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος έφυγε ήρεμα στον ύπνο του, σε ηλικία 63 ετών

Stone Roses: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Γκάρι Μούνφιλντ
Στέλλα Μούτσιου
Στη δημοσιότητα δόθηκε η αιτία θανάτου του Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ, μπασίστα των The Stone Roses, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 20 Νοεμβρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Manchester Evening News, ο Μούνφιλντ πέθανε ήρεμα στον ύπνο του, έπειτα από αναπνευστικά προβλήματα που σχετίζονταν με εμφύσημα, με το οποίο πάλευε επί χρόνια.

Ο θάνατός του σημειώθηκε στο σπίτι του στο Στόκπορτ, όπου κατέρρευσε. Παρά την άμεση κλήση ασθενοφόρου, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.



Τις λεπτομέρειες της κηδείας επιβεβαίωσε ο αδελφός του, Γκρεγκ Μάουνφιλντ, ανακοινώνοντας ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 22 Δεκεμβρίου στο Μάντσεστερ, ενώ θα ακολουθήσει ιδιωτική τελετή ταφής.

Ο Μάνι έγινε παγκοσμίως γνωστός ως μέλος των The Stone Roses, ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της βρετανικής μουσικής σκηνής. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1996, εντάχθηκε στους Primal Scream, ενώ το 2011 αποχώρησε για να συμμετάσχει στην επανένωση των Stone Roses και στη μεγάλη περιοδεία τους σε στάδια.
