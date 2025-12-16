Ρομπ Ράινερ: Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεινε ο γιος του πριν συλληφθεί ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του
Ρομπ Ράινερ: Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεινε ο γιος του πριν συλληφθεί ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του
Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Λος Άντζελες
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του σκηνοθέτης και της συζύγου του, διέμεινε σε ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα, στο οποίο σύμφωνα με το «ΤΜΖ» βρέθηκαν ίχνη αίματος.
Νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του Νικ Ράινερ μετά τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, έρχονται στο «φως», καθώς σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεινε μετά το διπλό φονικό εντοπίστηκαν στοιχεία, που κινητοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές.
Όπως αναφέρει το «TMZ», ο γιος του Ρομπ Ράινερ, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του, έκανε check-in σε ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου. Η άφιξή του σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από έντονη αντιπαράθεση που φέρεται να είχε με τον πατέρα του κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικου πάρτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’ Μπράιαν. Αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν κατά το check-in ανέφεραν ότι έδειχνε «αποδιοργανωμένος», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εμφανή σημάδια ότι είχε εμπλακεί σε βίαιο επεισόδιο, καθώς όπως αναφέρεται δεν διαπιστώθηκαν τραύματα ή ίχνη αίματος στο σώμα του.
Η κράτηση είχε γίνει μόνο για μία ημέρα, ωστόσο ο Νικ Ράινερ δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη διαδικασία check-out. Όταν το προσωπικό εισήλθε στο δωμάτιο αργότερα το πρωί της Κυριακής, εντόπισε το μπάνιο «γεμάτο με αίμα», καθώς και ίχνη αίματος πάνω στο κρεβάτι, ενώ το παράθυρο του δωματίου ήταν καλυμμένο με σεντόνια.
Τη Δευτέρα, αστυνομικοί του Λος Άντζελες μετέβησαν στο ξενοδοχείο, προκειμένου να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό και να λάβουν καταθέσεις από εργαζόμενους. Ο Νικ Ράινερ εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το ξενοδοχείο και σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Λος Άντζελες. Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το «TMZ» αναφέρουν ότι ο Νικ Ράινερ είχε προκαλέσει ανησυχία και στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιαν, καθώς φερόταν να συμπεριφέρεται με τρόπο ασυνήθιστο, χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλους καλεσμένους.
Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ίδιου μέσου, και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχεία που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μέσα στο σπίτι. Τα θύματα εντόπισε μία από τις κόρες τους, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, κατονομάζοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό ύποπτο και επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».
Ο Νικ Ράινερ ήταν ένας από τους γιους του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ακόμη έναν γιο, τον Τζέικ, και μία κόρη, τη Ρόμι, ενώ ο Ρομπ Ράινερ είχε αποκτήσει και μία κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενο γάμο του.
Ο γιος του σκηνοθέτη είχε μιλήσει κατά το παρελθόν για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από ουσίες που αντιμετώπισε ήδη από την εφηβεία του. Γεννημένος στις 14 Σεπτεμβρίου 1993, έχει αποκαλύψει ότι εισήχθη για πρώτη φορά σε κέντρο απεξάρτησης σε ηλικία περίπου 15 ετών, ενώ μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από αντίστοιχες δομές.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει το 2016 και τις οποίες επικαλείται το περιοδικό «People, είχε περιγράψει περιόδους της ζωής του κατά τις οποίες ζούσε ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, η επιλογή αυτή συνδεόταν με την απόφασή του να διακόψει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.
Nick Reiner's Hotel Room Full Of Blood After Rob and Michele Murders https://t.co/HGgMC1WNxl pic.twitter.com/SK5RRmPRsE— TMZ (@TMZ) December 16, 2025
Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ
