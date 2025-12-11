H Γωγώ Γαρυφάλλου εξήγησε τον λόγο που αποχώρησε από τα γυρίσματα του Παρά Πέντε
Η συγκίνηση έντονη, έγραψε για την πρόσκληση στο επετειακό επεισόδιο της σειράς
Τον λόγο που αποχώρησε από τα γυρίσματα του επεισοδίου για τα 20 χρόνια από το «Παρά Πέντε» εξήγησε η Γωγώ Γαρυφάλλου την οποία είχε καλέσει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Η ίδια ανέφερε πως δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό ωράριο του προγράμματος, καθώς θα έμεναν πίσω οι υπόλοιπες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Παρόλα αυτά, τόνισε πως η φιλοξενία ήταν εξαιρετική και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και προς τον ηθοποιό και σκηνοθέτη που δημιούργησε τη σειρά, αλλά και προς την υπόλοιπη ομάδα της οποίας υπήρξε μέρος.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ανακοίνωσε τον λόγο της αποχώρησής της, έγραψε: «Ευχαριστώ πολύ τον @kapoutzidakiaa για την πρόσκληση που μου έκανε να παρευρεθώ στην λαμπερή αυτή βραδιά 20 χρόνια μετά !!!! Αλλά αποχώρησα στο break λόγω ότι το ωράριο των γυρισμάτων θα πήγαινε μέχρι πάρα πολύ αργά πράγμα αδύνατον να μπορούσα να ανταπεξέλθω διότι το πρωί δεν θα μπορούσα να είμαι σωστή στην εργασία μου... ο Γιώργος ένας κούκλος όπως όλοι οι συντελεστές και η συγκίνηση έντονη ακόμα και για εμάς που είχαμε βάλει αυτό το μικρό λιθαράκι στο πιο επιτυχημένο σήριαλ της ελληνικής τηλεόρασης!!!! Και πάλι σε ευχαριστώ Γιώργο μου !!!!!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
